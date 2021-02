Traumas adolescentes y cuentos de Navidad

San Sebastián está de resaca este martes, quizá de ahí que un fallo haya provocado el apagón de la electricidad en una de las riberas del río donde se desarrolla el festival, suspendiendo proyecciones y dificultando el trabajo de prensa y organización del festival.

Para tratar de superar el bajón, dos películas de la Secció Oficial. Elisa K, segunda película española a concurso, y Home for Christmas.

Elisa K es la primera película conjunta de Judith Collel y Jordi Cadena, ambos cineastas catalanes con una carrera previa de entidad. En la cinta, que este martes se ha presentado en la Sección Oficial de San Sebastián a concurso, cada uno de los realizadores se encarga de la mitad del metraje respectivamente.

La película tiene momentos en que deja sin aliento. [ALERTA: SPOILER] El tema, la violación de una menor de edad a cargo de un amigo de su padre, es de esos que encogen el corazón cuando se tratan con una mínima hondura. En este caso con hondura y sutileza.

La película recoge las circunstancias de ese suceso y su recuerdo, 14 años después, latente en el subconsciente. [FIN DEL SPOILER] Una anécdota sepultada por los mecanismos de defensa de la memoria y las consecuencias que provoca su recuperación. Minimal como el argumento de una novela de Stefan Zweig.

Hay voluntad de estilo, hay pulso narrativo y hay unas muy buenas actuaciones de las jóvenes protagonistas (destaca Aina Clotet).

Pero también la impresión de que estamos ante un desarrollo que daba para un corto o un mediometraje y no para un largo, y algunos recursos narrativos que chirrían, como la voz en off de la primera mitad de la película que nos dice exactamente lo que vemos en pantalla y nos explica cómo hay que interpretar los gestos.

Cuento de Navidad noruego y Ava Gardner en versión documental

La otra película que se ha presentado este martes en Sección Oficial, a concurso, ha sido Home for christmas, de Bent Hamer, un cuento de navidad de estructura coral ambientado en la fría Noruega.

00.35 min Bent Hamer dirige este "villancico" en el que se entrecruzan vidas en busca de esperanza y redención.

El villancico tiene buenas intenciones, pero eso no basta. No hay en el conjunto del filme originalidad ni historias que conmuevan más allá de lo epidérmico. Casi todo suena a ya visto, no hay profundidad de personajes y la historia de "esperanza y perdón" que defiende el director queda blanda y tópica.

En la sección Zabaltegi se ha presentado La noche que no acaba, documental de Isaki Lacuesta sobre las diversas estancias de la actriz Ava Gardner en España, con narración de Charo López y Ariadna Gil, basado en el libro Beberse la vida: Ava Gardner.

Lacuesta ya pasó por el Zinemaldia en 2009 con su primer largometraje, Los condenados, con el que cosechó reconocimiento crítico y el premio Fipresci del festival.