José Ángel Solis Méndez, un salmantino de 32 años, ha sido el ganador del concurso "Miaguilaroja.com". Bajo el nombre de 'Freerider' ha batido a los demás participantes presentes en el área de Ocio Digital de la Campus Party.

Según ha explicado a RTVE. es Javier Naharro, uno de los organizadores del reto, los jugadores tenían que conseguir en un tiempo de una hora el mayor número de rodeleros posibles y tratar de formar el ejército más grande, "Aquel que sea capaz de formar más ejército será el ganador de nuestros premio", explica Javier.

"Lo importante del reto es que los particpantes interactúen, no vale con jugar cada uno por su cuenta, lo importante es que al final terminen sabiendo quienes son los que están en su mismo valle, les conozcan y se den apoyo unos a otros", cuenta Naharro.

'Freerider' ha conseguido 86 rodeleros, 89 soldados y 3 villas, superando al segundo clasificado, que ha conseguido 54 rodeleros, 54 soldados y 3 villas.

Un iPad, un ordenador y participar en la película

Este salmantino ha ganado un codiciado premio : Un Ipad, un ordenador Medion, y además conocerá de cerca todos los secretos de la película porque partcipará como extra en el rodaje.

A parte de esto, recibirá 25.000 maravedíes que le permitirán ampliar sus fortalezas y experiencias en el juego por excelencia en la actualidad en España, que ha logrado 300.000 usuarios registrados en apenas seis meses.

"El premio me parece una pasada", dice José Ángel. "Me encanta la serie y lo de hacer de extra me hace mucha ilusión".

El segundo y tercer clasificado se llevarán a casa un pack DVD de la serie y 15.000 y 10.000 maravedíes respectivamente.