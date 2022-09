Lo que queda del Apartheid

El mundo ha estado concentrado durante 30 días en un solo país: Sudáfrica. El Mundial de fútbol ha hecho que todos habláramos de goles y resultados, pero quizá no hayan sido muchos los que se fijaran en una cosa: En la Selección de Sudáfrica, -apoyada al grito de Go Bafana!- sólo había un blanco entre sus jugadores. Y no es casualidad; el Apartheid, el régimen que separó un país por el color de su piel, también dividió el deporte: hace unos años el rugby era para blancos y el fútbol para negros.

Generalizar en Sudáfrica es peligroso. No es blanco o negro. Hay unos 47 millones de habitantes procedentes de muchos países diferentes y de todos los colores y hay hasta 11 lenguas oficiales.

El país más rico del continente más pobre aparece ha acaparado todas las miradas por albergar el Mundial de Fútbol, pero hasta hace poco muchos lo asociaban solo a leones y al trágico régimen racista que impedía que blancos y negros viajaran juntos en un autobús.

Han pasado 16 años desde que se erradicó ese cruel sistema y Nelson Mandela pronunció su deseo de una Sudáfrica libre, democrática y multicolor: la nación del arcoiris. Pero a día de hoy todavía hay quien asegura que hay mucho por hacer.

El Apartheid está en la mentalidad de quienes vivieron esa era Borrar artículos en una Constitución es más fácil que borrarlos de la mentalidad. Muchos sudafricanos aseguran que el racismo sólo perdura en las mentes de aquellos que vivieron durante el régimen. "De pequeña hablaba y pensaba como mis padres, no me di cuenta de que vivía en un país racista hasta que me fui a vivir fuera", asegura Cheryl Whitmill Pawfon, una sudafricana de raza blanca que vivió hasta los 28 años bajo el sistema del Apartheid. “Aunque hay más tolerancia el sueño de Mandela es una utopía“ "Es una cuestión generacional. Las generaciones de ahora no tenemos las ideas del Apartheid en la cabeza", dicen algunos jóvenes. "Cada vez hay más parejas mixtas entre todas las razas y cada vez está mejor visto entre la sociedad", asegura Tania, una sudafricana de origen Afrikáans y residente en Johannesburgo. Sin embargo Linidiwe, también de Johannesburgo pero de raza negra, asegura que aunque es cierto hay más tolerancia que antes el sueño de Mandela es una utopía.