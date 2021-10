Lo que queda del Apartheid

Tania y Linidine son dos sudafricanas, amigas y compañeras de trabajo. Ambas han nacido y crecido en tiempos del Apartheid -el régimen que dividió a un país por el color de su piel-. Han vivido el cambio de un régimen racista a una democracia libre, un triunfo de Nelson Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica (1994).

Ahora que su país está en el punto de mira por el Mundial de fútbol, Tania y Lindsie nos cuentan cómo son las relaciones entre las distintas razas en Sudáfrica 16 años después de la erradicación del Apartheid. Tania lo hace desde la perspectiva de una persona blanca, y Linidine, desde la de una negra.



P. Después de casi 20 años del fin del apartheid, ¿cómo se podría describir la situación de convivencia racial en Sudáfrica? Antes no podían ir juntos en un autobús negros y blancos, sin embargo ahora se ven cada vez más parejas mixtas, ¿no es así?

Tania. "Aún queda mucho camino para lograr el sueño de Mandela pero hemos avanzado bastante y la mayoría de los sudafricanos son optimistas de cara al futuro y están orgullosos de la Nueva Sudáfrica".

Linidine. "Aunque todavía hay quien se resiste y tenemos políticos que no ayudan en general ha habido un cambio de actitud y la gente es más tolerante que antes".



P. Algunos ciudadanos nos comentan que aún prefieren moverse por las zonas donde hay más gente de su propia raza. ¿Persiste la división territorial y los barrios segregados? Si es así, ¿en qué zonas hay más población negra/blanca/mestiza?

T. "Siempre tendremos los townships -guetos-, espcialmente en zonas como Soweto, Khaylitsha, Thembisamo. Pero cada vez hay más zonas mixtas y se debe a las nuevas generaciones. Hay que tener en cuenta que aquello nacidos en los 90 en Democracia tienen una mentalidad distinta a la gente de mi generación de los 70- que es a la vez distinta de la de mis padres, que nacieron en los 40".

L. "Yo siempre he vivido en una zona de Johannesburgo donde conviven varias razas o culturas y una vez un vecino blanco que me llamó mono y me dijo que volviera a la selva; y yo era la propietaria de la casa. Ahora tengo otra vecina blanca que se empeña en ayudarme con la limpieza -quizá por relacionar a los negros con la suciedad- y no sé si es una actitud racista o de `buena vecina'".

"Por supuesto que sigue habiendo zonas de negros, mulatos o blancos, pero en general son los negros -y no muchos- los que están emigrando a las zonas de blancos".



P. Es cierto que 16 años de democracia no son muchos. Consideran que ¿avanza a buen ritmo el cumplimiento del sueño de Mandela , o es una utopía?

T. "Puede que no quede mucho. Por supuesto que el punto en el que nos encontramos no es perfecto pero todo lo que se ha conseguido y el hecho de que nunca estallara una guerra civil fue gracias a la 'magia' de Madiba. Ahora debería haber más ayudas para los que fueron discriminados por el Apartheid, porque las promesas del Gobierno de dar casas a todos están tardando mucho. Ahora pagamos muchos impuestos y en lugar de destinarse al desarrollo y educación de las áreas pobres son malgastados por algunos políticos corruptos".

L. "Creo que es una utopía. Por mucho que nos esforcemos estará sólo en la teoría. Mi hija de 12 años tenía una mejor amiga blanca con la que iba al colegio y que vivía en la misma zona que nosotros. Pero cuando nos mudamos su madre no la dejaba quedar con mi hija. Es verdad que ya no era tan fácil quedar pero es algo que me preocupa".

P. Se dice que en Sudáfrica todavía hay muchas desigualdades y que los blancos siguen siendo aventajados frente a los negros en cuanto a la riqueza y muchos analistas apuntan que el problema no es la raza si no la distribución de la riqueza . ¿Están de acuerdo?

T. "No sé si estoy de acuerdo. Aunque en general los blancos son más ricos también hay muchos negros con grandes fortunas como Patrice Motsepe o Tokyo Sexwale y un largo etc. Y si dividiéramos sus fortunas entre los habitantes del país, habría más blancos de clase media". "También hay que tener en cuenta que el Gobierno fomenta el empleo de la población negra y a la gente blanca le cuesta más conseguir un trabajo".

L."La gente blanca tiene más ventajas. Gana más y tiene más facilidad de encontrar trabajo. Por eso los negros con talento tienen que cambiar varias veces de trabajo para tener un salario más justo. Pero sí, el problema es tanto racial como de desigualdad económica".

P. Asimismo, también hay cifras que señalan que hasta el 14% de los negros tienen dificultades de acceso a la universidad . ¿Qué pueden decir al respecto?

T. Supongo que tiene que ver con sistema educativo pasado, especialmente mal en las zonas rurales. Pero teniendo en cuenta el número de ciudadanos negros no me parece excesivamente alta. De hecho, probablemente esa cifra sea igual o mayor en otras razas.

L. "Los políticos se creen que la gente negra es estúpida. Si estás gobernado por gente que no cree que la educación es importante y tiene estúpidas ideologías de tiempos pasados eso repercute en el sistema educativo que no ayuda a que la gente con menos medios pueda acceder a la universidad. Si no cambia su mentalidad es imposible que disminuye ese porcentaje".

P. ¿Existe todavía intolerancia respecto a las parejas mixtas? ¿Es algo que incomoda más a las generaciones nacidas durante el Apartheid?

T."Cada vez hay más parejas mixtas entre todas las razas y cada vez está mejor visto en Sudáfrica. Yo tengo muchos amigos que son parejas mixtas. Pero ésto no sólo ocurre aquí. En todo el mundo a mucha gente le sigue llamando la atención una pareja entre negros y blancos al igual que pasa con los gays o lesbianas". Por otra parte también existe una mentalidad de que los blancos nos vayamos de Sudáfrica, algo que me afecta y podría considerarse un contra-Apartheid.

L. "Por donde yo me muevo hay muchas parejas mixtas así que no es algo que me sorprenda en absoluto".



P. Aunque Sudáfrica es el país más rico de África, ¿cuáles son sus mayores problemas actualmente? He leído, por ejemplo, que se producen hasta 50 asaltos al día.

T. Educación y casas para la gente pobre de los townships, el desempleo y la delincuencia. La delincuencia está presente todos los días pero se debe a la pobreza, ya no es una cuestión racial como se intenta hacer creer muchas veces. Los problemas actuales de Sudáfrica ya no son culpa de los blancos. A pesar de los atracos y robos a diario pero aún así yo no quiero irme de aquí. Ésta es mi casa y es aquí dónde quiero vivir.

L. Desempleo, ayudas sociales que no llegan y el Sida.