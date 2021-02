Balance muy positivo y optimista de cara a los próximos meses el que ha hecho el secretario de Estado para la Unión Europea con motivo de los primeros 100 días de Presidencia Española, que se cumplen el sábado. De hecho se ha mostrado convencido de que en este semestre se están "trazando las líneas que marcarán" el futuro de la Unión.

Lo ha dicho en una conferencia auspiciada por el Real Instituto Elcano en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde López Garrido ha destacado las "especiales" circunstancias en las que nuestro país asumió la presidencia del Consejo el 1 de enero.

A esas circunstancias hay que añadirle -dice- la tremenda crisis económica a la que se enfrenta Europa, la peor en 80 años. Una situaciones que "España no ha elegido" y que han provocado que sea una presidencia "irrepetible" .

Un momento en el que entraba en vigor el Tratado de Lisboa, en el que había " un vacío institucional " pues no estaban funcionando las nuevas instituciones -presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, y la Alta Representante, Catherine Ashton-, con un Parlamento renovado y con una Comisión que todavía no se había compuesto.

Hablamos de la estrategia "Europa 2020" que lleva a los 27 a plantearse algo "complicadísimo": salir de la crisis, crecer, regular el sistema financiero, terminar la puesta en marcha del mercado interior y fortalecer la zona euro . Muchos asuntos a los que atender que "no necesariamente tienen que estar terminados antes del 30 de junio", ha dicho López Garrido, aunque son "pasos irreversibles".

Política exterior

La presidencia española también se ha centrado en avanzar en conseguir una "estrategia común de política exterior", para lo que será fundamental formar el Servicio Europeo de Acción Exterior para que los 27 no pierdan "el papel que les corresponde en el mundo".

Algo en lo que será esencial la relación con Estados Unidos. Para el secretario de Estado lo "importante es la relación de fondo" y no el que haya o no una Cumbre con Obama. Y en ese tema no hay ninguna queja, dice, puesto que se han firmado diversos acuerdos como el "pacto de cielos abiertos, la Declaración de Toledo o la negociación del acuerdo SWIFT sobre el secreto bancario".

Tampoco hay quejas sobre el cambio de la 'Posición Común' sobre Cuba tras la muerte del disidente Orlando Zapata, puesto que "nunca ha sido una prioridad" de España, aunque se "entiende que es mejor una relación bilateral".