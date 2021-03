El ex primer ministro conservador francés Dominique de Villepin ha anunciado la creación de un partido político opuesto al presidente Nicolas Sarkozy, a quien ha acusadode haber "fracasado" en su gestión como muestran los resultados de las elecciones regionales del pasado domingo.

En una concurrida rueda de prensa, Villepin ha detallado que el 19 de junio próximo tendrá lugar el congreso fundacional de su nuevo partido, que será "libre, independiente, abierto a todos" y que trabajará para aportar nuevas opciones a los franceses.

El ex primer ministro ha criticado que Sarkozy no haya cambiado el rumbo de su política tras el varapalo de las elecciones regionales, en las que las listas de la conservadora UMP obtuvieron sólo el 35,4% de los votos, frente al 54,1% de las de izquierda.

"Tengo la impresión de que al día siguiente de las elecciones no se produjo el cambio político por el que se optó y que es necesario", ha considerado Villepin, quien ha asegurado que las políticas dirigidas por Sarkozy han fracasado.

Crítica a la reacción de Sarkozy

El ex jefe del Ejecutivo se ha declarado "incómodo" con las actuales políticas, ha criticado la "dispersión de unas reformas, emprendidas todas a la vez, que no logran los objetivos y no cuentan con la adhesión de los franceses".

"Sólo un cambio político permitirá a Francia estar en una posición de recuperación", ha añadido.

El ex primer ministro francés no desveló si se presentará a las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2012, aunque señaló que su partido trabajará para dar nuevas alternativas a los ciudadanos.

Sin aportar demasiados detalles de su línea política, Villepin ha criticado la supresión de puestos de funcionarios emprendida por la administración de Sarkozy, en un momento en el que "los franceses reclaman más enfermeras, más policías".

También se ha declarado garante de una mayor justicia social a través de una mejor fiscalidad porque no se puede tolerar "vivir en un país que ha alcanzado tales situaciones de desigualdad e injusticia".