El ex presidente George W. Bush (2000-2008) no mintió para conducir a Estados Unidos a la guerra en Irak, sino que simplemente creyó que allí había las armas químicas y radiactivas que luego no estaban, ha señalado su ex asesor y comentarista político Karl Rove.

Rove, a quien los medios políticos estadounidenses consideraban la "eminencia gris" en el mandato de Bush, ha publicado sus memorias en 516 páginas, bajo el título Coraje y Consecuencias.

"¿Hubiese ocurrido la guerra de Irak sin las 'armas de destrucción masiva'?", pregunta Rove en su libro. "Lo dudo".

El presidente Bush sostuvo que el régimen del presidente iraquí Saddam Husein poseía armas químicas, biológicas y radiactivas, y que su negativa a mostrarlas y deshacerse de ellas justificaba una intervención militar extranjera.

Con ese argumento, Bush obtuvo en 2002 una autorización del Congreso estadounidense para usar los medios que creyera necesario a fin de eliminar el supuesto arsenal prohibido de Irak.