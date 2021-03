Esto es Hollywood. Esto es show business. Y como en cualquier negocio, aunque sea de entretenimiento, se trata de ganar dinero. La gala de los Oscar es un espectáculo televisivo que se retransmite en directo a más de 200 países. El baremo de la caja registradora es la audiencia. Y va de capa caída en este siglo.

El año pasado, unos 32 millones de personas siguieron la ceremonia en Estados Unidos. Poco comparado con el pico logrado en 1998, que obtuvo un récord de 55 millones con las 11 estatuillas de Titanic. La receta para arrasar está ensayada y se basa en la fórmula de ese año: conjugar éxitos de público con presentadores populares.

El gancho se completa con dos estrellas para conducir la gala, Alec Baldwin y Steve Martin, un tono más populista, purga de tiempos perdidos, sorpresa no desvelada y pequeños ajustes: la ceremonia se ha retrasado dos semanas para no coincidir con los Juegos de Invierno de Vancouver.

El cóctel está diseñado para satisfacer todos los gustos y no caer en el error de la edición anterior, en que muchos no habían visto la cinta ganadora: Slumdog millionaire .

Tampoco se dedicarán los números musicales a las candidatas a mejor canción. Lo que no se sabe es cuál será la sorpresa: "se verá algo que nunca se ha hecho hasta ahora", dice Shankman. En este mundo se llama teaser y no será un avatar teledirigido.

Otra diferencia es que esta edición no contará con línea narrativa. El año pasado fue el proceso productivo cinematográfico.

Sin contar las pausas publicitarias, cada categoría dispones de cuatro minutos y medio, lo que suma una hora y 48 minutos. Eso si los discursos de agradecimiento no se desmadran . Hay que añadir otros 31 minutos para los 13 números, entre musicales y gags.

Cuando le preguntaron a los productores de la gala, Mechanic y Shankman, si serían capaces de hacerla en tres horas, respondieron con desparpajo: "en dos". Es imposible. Tienen que comprimir la alfombra roja, 24 estatuillas y 197 nominados en un espectáculo de siete a once de la noche en Los Ángeles, madrugada del próximo lunes en España.

Un tono más populista

Si el año pasado apostaron por los musicales y Hugh Jackman, esta vez es la comedia y el glamour de siempre. Al frente está el tirón humorístico de Alec Baldwin y Steve Martin, que tendrán que compensar la ausencia de unidad narrativa.

Contarán con la ayuda de Ben Stiller -el cómico de mayor éxito en EE.UU. que ya ha aparecido cinco veces en los Oscar-, Steve Carell -que lo ha hecho tres-, Tina Fey -debutó el año pasado- y Jason Bateman -actor de Juno, Todo incluido y la nominada Up in the Air-.

El controvertido actor británico Sacha Baron Cohen -conocido por películas políticamente incorrectas como Borat o Bruno-, se ha caído en el último momento de la lista ante la posibilidad de que un gag resultase ofensivo para Cameron.



Hay más concesiones a la galería, como la participación de ídolos adolescentes de la Disney y de la saga Crepúsculo: Miley Cyrus, Zack Efron, Taylor Lautner, Kristen Stewart.



Y por supuesto, las apuestas seguras en cualquier presentación. Los actores Kate Winslet y Sean Penn están confirmados, igual que los españoles Penélope Cruz -nominada por Nine- y Pedro Almodóvar, que compartirá escenario con su alter ego norteamericano, Quentin Tarantino, para entregar el galardón a mejor película de habla no inglesa.