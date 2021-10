La reconciliación de Pedro Almodóvar con la Academia de Cine ha dejado contentos a todos... o a casi todos. A Santiago Segura le ha parecido "bien" el sorprendente regreso del director manchego a la gala pero no ha dudado en afirmar que si él fuera Almodóvar ahora mismo "me sentiría un poco avergonzado".

04.17 min El director Pedro Almodóvar ha aparecido por sorpresa en la gala de los Goya y, en medio de una gran ovación de los 1.800 invitados, ha entregado el último premio, a la Mejor Película, que ha logrado "Celda 211", la gran triunfadora de la XXIV edición.

"Me parece bien, pero a partir de ahora no puede volver a quejarse porque volvió como el hijo pródigo y todo el mundo se levantó, se puso en pie y rompió en un aplauso espectacular", ha apuntado el director de Torrente, que ha ido más allá al señalar que "si yo fuera Pedro Almodóvar en estos momentos me sentiría un poquito avergonzado".

Y es que Segura tiene su propia versión sobre el ya olvidado divorcio del cineasta manchego con la Academia de Cine. "Dejó la Academia en una especie de rabieta porque no levantó todos los Goya del mundo, y yo creo que hay que repartir un poco", dijo el

Almodóvar al margen, Segura ha quedado muy satisfecho con la Gala de los Goya, sus ganadores y con el presentador, su amigo Andreu Buenafuente. "A mí me gustó bastante y la gente respondió, ha sido la gala más vista de la historia de los Goya".