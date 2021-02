El primer ministro de Ucrania Yulia Tymoshenko, ha declarado que tenía pruebas de fraude en las elecciones del 7 de febrero la presidencia por su rival, Viktor Yanukovich, y se pondría en entredicho su elección a través de los tribunales.

"Las elecciones en Ucrania ha sido falsificadas" ha dicho. En esta situación, "he tomado la única decisión posible, el desafío de la votación en la corte. Yo voy a defender a nuestro estado y su disposición de recurrir a argumentos jurídicos", ha dicho.

"Quiero dejar claro: Yanukovich no es nuestro presidente. Pase lo que pase en el futuro, jamás se convertirá en el presidente legítimamente electo de Ucrania", ha dicho en un discurso televisado a la nación.

Al mismo tiempo, prometía no volver a llamar a la gente en las protestas masivas como lo hizo cuando se impugnó con éxito su elección en 2004 en la Revolución Naranja. "No voy a llamar a otro" Maidan (Plaza de la Independencia de demostración) y no se permiten las protestas públicas ", ha dicho.