Las películas Winter's Bone y Animal Kingdom han sido las grandes vencedoras en la gala de premios del Festival de Sundance celebrada en Utah, en la que también han aresultado agraciados tres filmes latinoamericanos, en la noche del sábado.

Contracorriente, coproducción colombiano-peruana, ha sido recompensada por los espectadores con el galardón World Cinema Audience Award, mientras que la boliviana Zona sur, de Juan Carlos Valdivia, obtuvo menciones como Mejor dirección y Mejor guión en la categoría internacional.

La argentina El hombre de al lado ha sido agraciada con el premio de fotografía World Cinema Cinematography Award.

Winter's Bone , basada en la novela homónima de Daniel Woodrell, se ha alzado además con el premio Waldo Salt al Mejor guión para una cinta de EE.UU. La película, dirigida por Debra Granik (Down to the Bone, 2004), cuenta la historia de una joven adolescente en situación precaria que trata de descubrir qué ha pasado con su padre, envuelto en asuntos turbios con unos clanes del centro de EE.UU..

Se han exihibido 117 películas de 39 países

En la categoría de documentales, el Grand Jury Price ha sido para dos historias ambientadas en Afganistán y Corea del Norte, Restrepo, en la competencia estadounidense, y The Red Chapel, como internacional.

Restrepo, de Sebastian Junger y Tim Hetherington, muestra la rutina de un batallón de soldados de EE.UU. destacados en uno de los frentes afganos en la que se combinan duros trabajos, camaradería y enfrentamientos armados en un intento de hacer retroceder a los talibanes.

Junger fue el autor del libro The Perfect Storm: A True Story of Men Against the Sea (1997), que dio origen en 2000 al filme The Perfect Storm, protagonizado por George Clooney y Mark Wahlberg, nominado a dos Óscar técnicos.

La danesa The Red Chapel (Det Røde Kapel), de Mads Brügger, sigue los pasos de tres individuos que intentan poner en evidencia al régimen norcoreano de Kim Jong-il entrando en el cerrado país comunista bajo un supuesto intercambio cultural.

El documental británico Wasteland, sobre los trabajos del artista brasileño Vik Muniz en el basurero más grande del mundo en Río de Janeiro, ha conseguido el preferido por los espectadores y se adjudicó el World Cinema Audience Award en la categoría de filmes de no ficción.

Además de Contracorriente y Wasteland, la audiencia de Sundance ha recompensado a happythankyoumoreplease, dirigido e interpretado por el actor Josh Radnor (How I Met Your Mother), como Mejor drama hecho en EE.UU.

Davis Guggenheim, realizador del documental ganador de un Óscar "An Inconvenient Truth", ha obtenido con su crítica al sistema educativo en EE.UU. Waiting for Superman el premio de los asistentes como Mejor Relato de No ficción estadounidense.