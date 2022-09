Disecan al koala Sam, famoso tras ser salvado de los incendios en Australia

¿Sabías que..?

Los koalas son marsupiales, llevan a sus crías en su bolsa, no son osos como piensa mucha gente. En estado salvaje, los koalas se ordenan en grupos sociales y cada uno tiene su propio rango. Son animales territoriales y no vagan sin destino fijo por las copas de los árboles. Tienen un metabolismo lento debido a su dieta basada en gran cantidad de fibras y bajos nutrientes. Dado que no almacenan grasas, necesitan adoptar estrategias que conserven la energía. Dormir es una de ellas y pueden estar dormidos hasta 16 horas al día.