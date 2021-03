El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la nueva ley del aborto, que permite el aborto libre hasta la semana 14, con 184 votos a favor, 158 en contra y una abstención. Ahora será remitida al Senado para que continúe su tramitación parlamentaria.

La nueva Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo ha sido respaldada por el PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG, Na-Bai y dos diputados de CiU, que ha dado libertad de voto, y rechazada por PP, UPyD, UPN, Coalición Canaria y siete de CiU. La única abstención ha sido también de esta última formación.

La reforma del aborto ha dado un paso más en la Cámara baja tras incorporar algunas de las enmiendas parciales propuestas por el PNV y el grupo IU-ERC-ICV.

El principal cambio es que las menores de 16 y 17 años tendrán que informar al menos a uno de sus padres o a su tutor, salvo en caso "violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos", como propusieron los nacionalistas vascos. La decisión final de abortar, no obstante, seguirá siendo de las jóvenes.

La nueva ley incorpora también la objeción de conciencia para los médicos, un aspecto que el anteproyecto de ley había dejado al margen. Los profesionales sanitarios directamente implicados podrán objetar de forma individual y por escrito, como propuso IU-ERC-ICV.

Izquierda Unida y Esquerra también consiguieron el compromiso para que el Gobierno concrete la financiación total o parcial de los anticonceptivos de última generación (parches hormales o anillo vaginal, entre otros) y para que la educación sexual se imparta en los colegios.

La nueva ley del aborto permite el aborto libre hasta las 14 primeras semanas de gestación y hasta las 22 semanas en caso de riesgo de anomalías fetales o de riesgo para la vida o salud de la embarazada.

Más allá de esta fecha, sólo se podrá abortar en caso de anomalías incompatibles con la vida o enfermedad grave o incurable del feto.

El Gobierno "del en contra de"

Cervera ha asegurado que el de Zapatero es "el Gobierno del en contra de". El diputado popular asegura que la nueva normativa se saca adelanta "en contra de la sociedad", de las "prioridades de los españoles" y de la legitimidad democrática que da el ser "capaz de alcanzar consensos básicos".

Para el PP "no es una ley de consenso ni en el plano político, ni social ni de los profesionales sanitarios, sino de unos contra otros, del mínimo parlamentario, del voto dúctil".

El portavoz del PP ha insistido en que "el aborto no es un método más de control de la natalidad" y en que "no es aceptable" una ley de plazos porque "la vida del no nacido merece ser protegida" y "no debe depender del libre albedrio de nadie, ni siquiera de sus progenitores".

Santiago Cervera cree que la obligación de informar a los padres es un "eufemismo legislativo" que ha aceptado al PNV y que garantiza que todo siga siendo como planteó el Gobierno porque la ley deja la puerta abierta si hay riesgo familiar para la menor.