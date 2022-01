Una prisión para cerrar Guantánamo

La administración Obama ha dado un paso crucial para cerrar la prisión de Guantánamo, tal como prometió el Presidente. Ha adquirido una cárcel de alta seguridad en el estado de Illinois para poder trasladar a los detenidos en la isla. Se trata del penal Thomson, a 150 kilómetros de Chicago.

La prisión es nueva, ocho años, y está prácticamente vacía. Tiene capacidad para 1.600 internos y en la actualidad sólo alberga unos 200 presos, todos ellos poco peligrosos. La administración Obama calcula que el traslado creará 3.000 puestos de trabajo y permitirá eliminar una de las principales herramientas que tiene Al Qaeda para captar nuevos reclutas: Guantánamo.

El gobierno federal tendrá que invertir más dinero para remodelar la prisión de Thomson, cuya construcción costó 120 millones de dólares. Tiene que garantizar los máximos niveles de seguridad. Los detenidos en Guantánamo vivirán en una zona aislada del resto, que se alquilará al departamento de Defensa.

No todos pueden ser trasladados

En Guantánamo quedan unos 200 prisioneros. Pero no todos son iguales. Unos serán acogidos por terceros países, como España. Otros serán juzgados en los tribunales estadounidenses, los primeros candidatos para ingresar en el penal Thomson.

Pero resta un tercer grupo cuyos cargos se han obtenido mediante tortura y no pueden presentarse ante un tribunal. El Gobierno les considera demasiado peligrosos para ser liberados o expatriados. Siguen siendo "combatientes" bajo las leyes de la guerra.

El Congreso aprobó recientemente que los detenidos en Guantánamo sólo pueden ser trasladados a territorio continental para ser juzgados. El Legislativo tendrá que levantar la restricción para que este grupo, los del limbo legal, los detenidos indefinidos, puedan ingresar en la cárcel de Illinois.

Para ello, el Gobierno tendrá que presentar un plan detallado y calmar además los temores republicanos. La oposición considera que el traslado es un riesgo innecesario que convierte la prisión de Thomson en objetivo terrorista. De momento, Obama ha reiterado lo obvio: no liberará ningún preso de Guantánamo en territorio continental. No puede, se lo impide la ley y ya dijo en mayo que no lo haría.