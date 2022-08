El guarda forestal Santiago Mainar ha sido condenado por la Audiencia de Huesca a veinte años y nueve meses de prisión por el asesinato del alcalde de Fago, Miguel Grima, han informado fuentes jurídicas.

La sentencia, que ha tenido en cuenta la declaración inculpatoria de Mainar y las pruebas periciales, según las fuentes, también establece una indemnización de 105.000 euros para los familiares de la víctima.

El juicio por el crimen del alcalde de Fago se celebró entre los días 16 y 25 de noviembre en la Audiencia de Huesca, donde el fiscal y las acusaciones solicitaron, en sus conclusiones finales, 21 años de cárcel por asesinato, atentado y tenencia ilícita de armas.

El condenado se autoinculpó y luego se desdijo

El asesinato del alcalde de Fago se produjo la noche del 12 de enero de 2007 en la carretera que une las localidades de Majones y Fago, donde Mainar preparó una emboscada y le provocó la muerte con un disparo de postas que realizó con una escopeta que no ha sido encontrada.

Mainar fue detenido tres semanas después por la Guardia Civil, en su granja de Fago, y se inculpó del crimen, aunque se desdijo dos días después ante el juzgado de Jaca que instruyó el caso.

En su última declaración ante el tribunal, el pasado día 25 de noviembre, el guarda forestal defendió su inocencia, reclamó justicia y dijo que prefiere que le acusen de dar "muerte a un tirano que de ampararlo políticamente".

"Yo no me matado a nadie, pero prefiero que me acusen de darle muerte a un tirano que de ampararlo políticamente, de resignarme como ciudadano", señaló Mainar, quien consideró a Grima un "oportunista" a quien "la impunidad otorgada por la falta de control del Estado le convirtió en arrogante y despótico".