El poeta albaceteño Rubén Martín Díaz ha ganado este lunes la 63 edición del Premio Adonáis de Poesía por su obra El minuto interior.

El jurado ha otorgado tres accésits: a Verónica Aranda Casado por Cortes de luz, a Daniel Casado Porras por Oscuro pez del fondo y a Mario Lourtau López por su obra Quince días de fuego.

El jurado del premio, uno de los más prestigiosos de poesía en España, ha estado compuesto por Carmelo Guillén Acosta, Joaquín Benito de Lucas, Julio Martínez Mesanza y Antonio Colinas.

El premio, que no tiene dotación económica y reconoce el trabajo de un poeta menor de 35 años, establece la publicación de la obra ganadora por ediciones Rialp.

Martín, nacido en 1980, fue ganador del Premio Nacional de Poesía para jóvenes poetas de la Fundación Siglo Futuro-Caja de Guadalajara por su primer libro, Contemplación, y del primer Premio de Poesía del Certamen de Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha 2009.

En una entrevista con Efe, Martín ha explicado que la obra galardonada "es un diálogo entre el propio poeta y la naturaleza, un canto interior".

Breve carrera como poeta

El poeta, que escribe poesía desde hace tan sólo tres años, ha manifestado que se siente "en una nube" por tanto reconocimiento. "Es increíble y la verdad es que el primer sorprendido soy yo", comenta.

Martín, de profesión técnico especializado en autómatas programables, no considera que su poesía se enmarque dentro de una corriente literaria concreta: "Leo y escribo poesía, lo que me viene, y tampoco me preocupa mucho pensar en eso".

"Siempre pretendo, dentro de lo que cabe en la poesía, que sea una poesía mirada pero también que haga reflexionar y deje un poso en el lector", ha sostenido.

El ganador de esta edición no tiene proyectos literarios a la vista porque se encuentra "agotado poéticamente hablando" después del "esfuerzo" que ha dedicado a El minuto interior.

"Prefiero descansar y darle tiempo a la poesía, aceptando lo que venga", ha concluido.