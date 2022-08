Gabilondo cree que el derecho a objetar en Educación a la Ciudadanía "tiene límites"

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha asegurado que el derecho a objetar en la asignatura de Educación a la Ciudadanía que ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tiene "sus límites y márgenes" y no se podrá "utilizar en cualquier situación".



Además, ha insistido en que esta asignatura "es obligatoria" y debe cursarse "con toda normalidad", a pesar de reconocer que "no es ajeno" a la polémica surgida al respecto, después de que TSJCyL haya reconocido el derecho de los padres a objetar y, por tanto, a exonerar a sus hijos de cursar esta asignatura.



En declaraciones a la prensa durante la presentación de los PGE de 2010 para su departamento, Gabilondo ha mostrado todo su "respeto" hacia aquellos que se acogen a la objeción de conciencia aunque señaló que este derecho "tiene sus límites y sus márgenes". "No se puede usar en cualquier situación", ha apostillado. De todos modos, el ministro mostró su disposición "a hablar con quién haya que hablar".



Más cerca del Pacto de Educación



El ministro de Educación también se ha referido al Pacto de Estado de Educación para asegurar que "es mucho más viable que hace un mes", después de los encuentros mantenidos en los últimos días con los representantes en materia educativa del PP, CiU, PNV y PSOE.



"A día de hoy, todos se han mostrado a favor del pacto por lo que trabajaremos para que sea viable", ha señalado el ministro a preguntas de los periodistas durante la presentación de los PGE de 2010 para su departamento. Gabilondo ha informado de que esta semana se reunirá con los portavoces de ERC.



En opinión de Gabilondo, "la voluntad política tiene que estar a la altura de la voluntad de los ciudadanos" y ha aventurado que en Navidades se podrá hacer "una valoración realista" sobre el estado de las negociaciones. "Si vemos que el pacto no es viable o no hay voluntad política, no se sacará", ha sostenido.



Entre otros principios, el Pacto de Estado de Educación persigue mejorar la calidad de la educación, reforzar la figura del profesor, aumentar el dominio de los alumnos en lenguas extranjeras y favorecer la modernización e internacionalización de las universidades españolas.