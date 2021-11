Las tropas estadounidenses y afganas han continuado este viernes con su granen la extensa provincia sureña de Helmand, donde hasta ahora han muerto 12 integristas y un marine norteamericano.En varias zonas del valle del río Helmand, que atraviesa la provincia, y en especial en los alrededores de Khanishin, capital del distrito de Reg, fronterizo con Pakistán, se han registrado, según una portavoz militar estadounidense, Elizabeth Mathias.En los choques han muerto "una docena de insurgentes" y un marine estadounidense, según la portavoz, que ha añadido que varios soldados y un civil resultaron heridos.La comandancia estadounidense ha precisado que el civil se acercó hacia una de sus patrullas y no se detuvo pese a las "advertencias" de los militares de EEUU, que dispararon contra él. El afgano se halla estable."Los marines y las fuerzas afganas continúan patrullando y han empezado a enfrentarse aen los distritos" de Nawa y Garmsir, ha resumido el mando militar."Una vez que la seguridad se establezca, el personal civil y las ONG y otras agencias (humanitarias) empezarán a desarrollar programas dirigidos al desarrollo a lo largo del río Helmand", confía EEUU.Casi 4.000 marines estadounidenses y 650 miembros de las fuerzas de seguridad afganas iniciaron este jueves una ofensiva con el objetivo de arrebatar a los integristas sus baluartes en Reg, Garmsir y Nawa, en el centro y el sur de Helmand.La(Golpe de Espada), como se la conoce, pretende garantizar así la seguridad de cara a losdel 20 de agosto.Al frente de la estrategia militar se halla el general norteamericano Stanley A. McChrystal, que ha llamado desde el principio a una mayor cooperación con la OTAN.Las fuerzas británicas, encuadradas en la ISAF, desarrollan desde el 19 de junio una gran operación paralela a lo largo del valle Helmand, pero al norte de la capital, Lashkar Gah.Sin embargo, en las afueras de esta ciudad, entre ellos el teniente coronel Rupert Thorneloe, comandante del Primer Batallón de la Guardia Galesa.En su página web, los talibanes han reivindicado este viernes haber destruido "tres tanques" británicos en Helmand y haber acabado con la vida de "todos" sus tripulantes, aunque no han especificado cuántos.También han dicho haber detonado un artefacto en el distrito helmandí de Musa Qala y haber acabado con la vida de, en alusión a presuntos Policías afganos."Operaciones como ésta han tenido lugar en el pasado y no cosecharon ningún éxito, excepto víctimas civiles y destrucción", ha expuesto un portavoz talibán, Mohamad Yusuf Ahmadi, citado por la agencia de noticias AIP."Estamos resistiendo y adoptaremos todo tipo de tácticas", ha agregado.En su lucha contra las tropas extranjeras, los talibanes recurren a una, intentando desgastar al enemigo con la colocación de explosivos improvisados, asaltos a convoyes militares y ataques con lanzamisiles y rifles 'kaláshnikov'.Tras su acceso a la Presidencia de EEUU, Barack Obama anunció el envío de 21.000 tropas más para luchar contra los integristas y la red terrorista Al Qaeda.En Helmand, la idea es estrangular a los talibanes en el norte y en el sur, e incluso tropas paquistaníes se han desplazado a la frontera de Helmand con la provincia paquistaní de Baluchistán para actuar de tapón.Sin embargo, tanto en la vecina Kandahar -corazón cultural de los talibanes- como en las provincias orientales,y otros grupos armados ligados a Pakistán, como la red integrista Haqqani.