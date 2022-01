El secretario de Estado para la Unión Europea,, se ha mostrado convencido de que en el próximo referéndum en Irlanda para ratificar el Tratado de Lisboa saldrá el sí porque se ha hecho "todo lo posible para satisfacer las peticiones irlandesas ".Entrevistado en Radio Nacional, López Garrido ha afirmado que "los temores de Irlanda han sido disipados" y queporque no podemos darnos el lujo de no dar ese paso".El Tratado de Lisboa sustituye a la fracasada Constitución Europea y da, también establece un presidente del Consejo Europeo, que será la cabeza visible de la Unión con un mandato de cinco años.López Garrido se reúne hoy con sus homólogos de Bélgica y Hungría para preparar la presidencia española de la UE. España asume el liderazgo europeo elpero fijará de forma conjunta la política europea para 18 meses, hasta el 30 de junio de 2011, junto a los países mencionados.La presidencia española se centrará en mejorar la situación económica con un cambio del modelo productivo, reducir el impacto social de la crisis, luchar contra la violencia de género y contra el cambio climático.Además durante el mandato español se producirán dos cumbres con Estados Unidos, a la que asistirá, y América Latina con el fin de forjar "una gran alianza para el futuro".López Garrido ha subrayado la buena acogida de la fórmula española para luchar contra la inmigración ilegal que consiste en cooperar con los países africanos que emiten emigración.Con respecto al nuevo sistema de regulación de los mercados financieros europeos, el secretario de Estado ha indicado que el diario inglés Financial Times alaba "las bondades del" que es un modelo "preventivo" que evita la quiebra de bancos por una mala gestión de riesgos.