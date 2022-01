El gobierno de Estados Unidos ha anunciado este sábado que está supervisando muy estrechamente los resultados de las elecciones presidenciales de Irán, que han arrojado una aplastante victoria de Mahmud Ahmadineyad EE.UU. también vigilará "los informes de irregularidades" en la votación, según la Casa Blanca, tras las manifestaciones en las que miles de opositores han pedido que se anulen los resultados "Como el resto del mundo, estamos impresionados por el vigoroso debate y entusiasmo que esta elección ha generado, especialmente entre los jóvenes iraníes", ha asegurado la Casa Blanca en un comunicado.También se ha pronunciado sobre este asunto la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, quien ha asegurado que "esperamos que los resultados reflejen la genuina voluntad y deseo de los iraníes".El ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Angel Moratinos, ha afirmado que "sea cual sea el ganador" de las elecciones en Irán "sabe que tendrá que responder a esay ha advertido de que "ésa será la posición que el Gobierno de España defenderá en los distintos foros internacionales".No obstante, el ministro español eludió valorar los resultados electorales en Irán en tanto que "las noticias que llegan de Teherán no son definitivas". "el pueblo iraní se encuentra en unas elecciones importantes para su futuro y para la región y para la comunidad internacional", apostilló.En su opinión, "nadie puede ignorar la importancia de un país como Irán, con un gran peso político y estratégico y, por tanto, de ahí el interés que todos los actores internacionales han prestado al desarrollo de estas jornada electoral".Quien resulte ganador también sabe "que la mejor manera es a través del diálogo y la diplomacia, pero, eso sí, cumpliendo con las obligaciones y las responsabilidades que la comunidad internacional y en particular Naciones Unidas siempre ha pedido a Irán", sentenció Moratinos.El gobierno israelí considera que la reelección de Mahmud Ahmadineyad al frente de la Presidencia supone un "aumento de la amenaza iraní", aunque reconoce que no esperaba mucho de las elecciones en esa república islámica."Si había alguna sombra de esperanza de cambio en Irán, he aquí l", apuntó el viceministro de Asuntos Exteriores, Danny Ayalón, en un comunicado.Ayalón explicó que su país "no se hacía ilusiones" de que los comicios pudieran generar un cambio "en cuanto al programa nuclear y el terrorismo" porque no había "diferencias sustanciales" al respecto entre los candidatos.Ahora, la diplomacia israelí pide de nuevo a la "comunidad internacional"que el Estado judío percibe como la principal amenaza a su existencia.Por su parte, el ministro de Cooperación Regional, Silvan Shalom, del derechista Likud, cree que los resultados "explotan en la cara de quienes pensaron que Irán estaba hecho para el diálogo verdadero con el mundo libre, incluyendo el cese de su programa nuclear".El movimiento chií libanés Hizbulá felicitó al presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, por su victoria en las elecciones presidenciales en las que ha sido reelegido por amplia mayoría.En un comunicado,así como a la República Islámica, a la que desea que continúe por la senda del progreso y la prosperidad".Igualmente, Hizbulá felicita al líder supremo de la revolución islámica, el ayatolá Ali Jamenei, a Irán y a su Gobierno por la "amplia participación (electoral) en un ambiente de libertad y civilizado".El líder supremo de la República islámica, el ayatolá Ali Jameneí, respalda la victoria del ultraconservador Mahmud Ahmadineyad en las elecciones presidenciales eEn un mensaje transmitido por televisión, Jameneí dijo que Ahmadineyad había conseguido 24 millones de votos y que los resultados demuestran al apoyo del pueblo al régimen.El líder supremo se dirigía al país mientras dos o tres mil partidarios del candidato reformista Mir Husein Musaví se manifestaban en el centro de Teherán para pedir la anulación de las elecciones presidenciales.El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se puso en contacto telefónico con el líder iraní Mahmud Ahmadineyad para felicitarle por su victoria en las elecciones presidenciales celebradas ayer en Irán,Durante la conversación telefónica, Chávez le aseguró a Ahmadineyad que su victoria "es importante para los pueblos que luchan por un mundo mejor", según una información del diario belga "Le Soir".Chávez goza en la actualidad de altos niveles de popularidad entre las personas más radicales de Oriente Medio después de expulsar al embajador de Israel en su país como "represalia" por la ofensiva llevada a cabo en la Franja de Gaza entre diciembre y enero pasado.Para el presidente de Venezuela, la victoria de Ahmadineyad en los comicios presidenciales celebrados ayer demuestra "el compromiso del pueblo iraní para la construcción de un mundo nuevo".El director de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma, Konstantin Kossatchev, espera que el Presidente Mahmoud Ahmadinejad, elegido, muestre "una mayor comprensión y sabiduría con respecto a la comunidad internacional"."Sería conveniente que el recién elegido presidentey el desarrollo de un programa nuclear", ha añadido.