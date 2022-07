Sastre tendría que igualar los mejores resultados de Batasuna para ser eurodiputado

La coalición Iniciativa Internacionalista (II) tendría que mejorar los resultados logrados por Euskal Herritarrok (EH) en pleno proceso de paz hace 10 años y triplicar el número de votos nulos que 'obtuvo' la plataforma D3M en las pasadas elecciones vascas para poder obtener un representante en el Parlamento Europeo.



Y es que, aunque concurre en coalición con otros partidos pequeños, éstos no han superado los 6.000 votos en los sucesivos comicios a los que se ha presentado.



En concreto, hace una década EH fue el último partido en lograr un eurodiputado con poco más de 300.000 votos, lo que hizo que la izquierda radical abertzale volviese a la eurocámara tras quedarse fuera cinco años antes y haber logrado escaño en el 87 y el 89.



En aquellas elecciones, la participación rondó el 63% porque coincidía con los municipales y autonómicas. Cinco años después, ya ilegalizada la coalición, el último escaño se lo llevó el PP con 266.000 votos pese a que la participación cayó hasta el 45%.



Y es que, pese a que la abstención es probable que siga en caída libre, la Iniciativa Internacionalista tiene varias barreras que hacen muy difícil que el dramaturgo Alfonso Sastre esté en Bruselas.



Dos obstáculos casi insalvables



La primera es la tendencia a la bipolarización del voto, acentuada por la fuerte campaña de PP y PSOE, que hace que los partidos nacionalistas se coaliguen para evitar quedarse fuera en una circunscripción única.



Por eso, aunque se produjese un voto masivo de los abertzales en favor de II, su base social no va mucho más allá de los 300.000 votos logrados hace 10 años y, en realidad, está menguando de manera progresiva en favor de otros grupos como Aralar, que concurre en la coalición Europa de los Pueblos.



Por ejemplo, en las autonómicas de 2005 el PCTV obtuvo 150.000 votos; mientras que en las municipales de 2007 ANV no llegó a los 100.000, al igual que los nulos en las autonómicas de 2009.



El otro factor que casi le imposibilita la elección es la reducción de escaños de 54 a 50, que reduce las posibilidades y que hace, por ejemplo, que según el sondeo del CIS Unión, Progreso y Democracia no obtenga representación con un 1,3% de voto estimado.



En las europeas del 99, EH obtuvo un 1,45% de los votos mientras que ahora el último partido que obtendría representación, Izquierda Unida, tendría un 3,1% según el CIS.



El mal recuerdo de EH



Así se aleja el fantasma de lo ocurrido entre 1999 y 2004, cuando cada condena del Parlamento Europeo de un atentado de ETA era contestado desde la tribuna por el eurodiputado de EH, Koldo Gorostiaga.



Por ejemplo, en septiembre de 2000 y tras una intensa campaña de atentados durante el verano, la entonces del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine, decide leer una declaración de condena acordada por los principales grupos de la cámara.



Entonces, Gorostiaga intervino para denuncias las torturas del estado español y la presidenta le quitó la palabra por su discurso mientras otros diputados le abucheaban.



Esta imagen, que además contribuía a seguir la consigna de Batasuna de 'internacionalizar el conflicto' es la que querían evitar Gobierno y Fiscalía en su demanda contra la candidatura de Iniciativa Internacionalista.

Rectificación: En un principio se inclutó por error en esta información que el partido Tierra Comunera está integrado en la coalición Iniciativa Internacionalista cuando se trata de Izquierda Castellana y Comuneros.