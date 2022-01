El PSOE pacta con IU-ICV mantener la deducción por vivienda para las rentas medias

El PSOE ha aceptado este martes la enmienda de IU-ICV a su propuesta de resolución al Debate sobre el estado de la Nación sobre la supresión de las deducciones fiscales por vivienda a partir de 2011, asumiendo así las ideas de estas dos formaciones para limitar los embargos hipotecarios y garantizar que las rentas medias puedan mantener esta desgravación, así como destinar 25.200 millones a la rehabilitación ecológica de edificios.



Con el voto de los dos diputados de IU-ICV más el respaldo de formaciones del Grupo Mixto, los socialistas se aseguran la aprobación por el Pleno del Congreso de una de las medidas más polémicas anunciadas la pasada semana por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.



En su redacción inicial, el PSOE plasma la propuesta de Zapatero de suprimir la deducción por vivienda a partir de 2011 para las rentas superiores a 24.000 euros anuales "con pleno respeto a los derechos adquiridos", si bien el texto socialista no incluye los umbrales de renta avanzados por el presidente.



Al aceptar la enmienda, los socialistas añaden el compromiso de que la supresión de la desgravación en materia de vivienda se aplicará de forma gradual en el tiempo y redefine los tramos a eliminar.



PP y CiU suman fuerzas para mantener la deducción



El Grupo Parlamentario Popular ha anunciado que ha pactado con CiU una propuesta de resolución al Debate sobre el estado de la Nación, entre ellas una pactada con CiU para mantener la deducción por compra de vivienda "y no castigar a las clases medias", aunque el acuerdo implica que los 'populares' congelan de momento su idea de aumentar en diez puntos esta desgravación.



El texto original del PP planteaba elevar del 15% al 25% las deducciones por vivienda y ampliar su base desde los 9.015 euros actuales a los 10.000 euros, si bien el acuerdo con CiU sólo se refiere a mantenerla "en los términos actuales", ante el "impacto negativo" para la reactivación del sector que podría suponer su desaparición.



Además, los 'populares' han recabado el apoyo de CiU para impulsar una rebaja general del Impuesto de Sociedades de cinco puntos para las pymes, reforma que ahora incluye también la creación de un nuevo tramo para microempresas con un máximo de cinco trabajadores y dos millones de facturación, que tributarán al 15%. Además, propone elevar en 5 puntos la deducción por reinversión en Sociedad, hasta el 17%.



Se creará un Fondo de Garantía Hipotecaria



Además, el PSOE asume que se modifique la legislación para elevar el listón de ingresos inembargables en caso de ejecución de una hipoteca al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Superado este límite, se fijarán límites en función de los ingresos y condiciones familiares.



Asimismo, se creará un Fondo de Garantía Hipotecaria para frenar los embargos por parte de entidades financieras de las viviendas habituales de familias en especiales dificultades económicas.



Por otro lado, se incluirá un Plan de Rehabilitación Ecológica de Edificios para el periodo 2009-2012, coordinado por los Ministerios de Vivienda, Medio Ambiente e Industria en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, que contará con una dotación de 25.200 millones de euros.



ERC se abstendrá en todas las resoluciones



Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, ha anunciado que su grupo se abstendrá en la votación de todas las resoluciones del PSOE del debate sobre el estado de la nación con el objetivo de "dar un toque de atención" por la actitud del Gobierno que, en su opinión, ha incumplido con Cataluña.



Así lo ha explicado Ridao en rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de Portavoces, donde ha apuntado que, más allá de los motivos políticos de esta abstención, las propuestas presentadas por los socialistas son "inocuas", "poesía pura, palabras y palabras" que no llegan a los mínimos exigidos por ERC en el debate sobre política general.



ERC sí apoyará algunas resoluciones de CiU (sobre el desarrollo estatutario, autogobierno, el plan Renove de automoción y sobre pymes, autónomos y morosidad), del PNV (sobre temas vascos) y a la mayoría de las del grupo mixto.



También apoyará algunas propuestas del PP, relativas a la necesidad de plantear un nuevo cuadro macroeconómico, un plan de austeridad en la administración, sobre créditos ICO, morosidad, aumento de las pensiones o una mayor dotación a la Ley de Dependencia, cuestiones todas ellas, ha dicho, "razonables".



Cosa distinta es que, aunque se abstenga en la votación de las resoluciones socialistas, ERC sí aceptará dos enmiendas del PSOE a propuestas suyas, en concreto sobre el corredor del Mediterráneo y sobre automoción.