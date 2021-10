La JEC aprueba la candidatura de un ex candidato de la ilegalizada ANV para las elecciones europeas

La Junta Electoral Central (JEC) ha proclamado la candidatura Iniciativa Internacionalistas-La Solidaridad entre los Pueblos, encabezada por Alfonso Sastre (número 3 de ANV al Senado por Guipúzcoa en las generales de 2008), al cumplir con los requisitos formales que exige la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).



Así lo ha determinado en su reunión la JEC por unanimidad, al entender que la candidatura cuenta con los 50 avales requeridos con independencia de que algunos de ellos pidieran posteriormente su revocación.



Tras examinar las 37 candidaturas presentadas a las elecciones del 7-J, publicadas el pasado día 6 en el BOE, la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad del Estado recabaron informes sobre La Solidaridad entre los Pueblos, aunque fuentes fiscales y de la lucha antiterrorista señalaron que no había ningún otro indicio de vinculación de esta lista con partidos ilegalizados anteriormente.



35 candidaturas a los comicios europeos



La JEC ha proclamado 35 candidaturas para que puedan concurrir a los comicios europeos y ha decidido excluir dos por no reunir los requisitos de presentación de avales: Partido Integral y Ciudadanos Agobiados y Cabreados. Ambas disponen de dos días para interponer un recurso contra esta decisión de la JEC ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.



Entre las candidaturas que sí han sido proclamadas figuran las listas de los principales partidos políticos nacionales actualmente representados en la Eurocámara, como el PP o el PSOE, y las coaliciones de aquellos que concurren con otras formaciones políticas a los comicios al Parlamento Europeo.



Por ejemplo, han sido proclamadas la "Coalición por Europa" (que agrupa a los nacionalistas de CiU, PNV, CC, Bloc Nacionalista Valencià, Uniò Mallorquina, Uniò Menorquina y Partido Andalucista), "Europa de los Pueblos-Verdes" (ERC, BNG, Aralar, Los Verdes, EA y CHA) o "La Izquierda" (IU, ICV e Izquierda Republicana).



Otra formación actualmente representada en el Congreso que se presenta por primera vez a las elecciones europeas, aunque en solitario, es UPyD.

No faltan tampoco candidaturas extraparlamentarias, como el "Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal".



La candidatura de Centro Democrático Social



Además, la JEC ha desestimado un recurso presentado por el PP en el que se denunciaban irregularidades en la presentación de la candidatura de Centro Democrático y Social.



La JEC entiende que el hecho de que su cabeza de lista, Francisco Cabra Torrijos, fuera nombrado presidente del CDS el mismo día en que se convocaban las elecciones europeas no es motivo para no proclamar la candidatura.