Basagoiti: "Le he dicho a López que lo haga muy bien, que nos irá muy bien a todos"

"He sentido ilusión; aunque es verdad que nosotros no estamos al frente del Gobierno vasco, creíamos imprescindible un cambio". Así ha resumido el, sus sensaciones tras la investidura del socialista Patxi López como lehendakari del País Vasco, un cargo que ha alcanzado gracias la respaldo de los populares.Basagoiti ha explicado en La noche en 24 horas, que: "Le he dicho que lo haga muy bien, que nos irá muy bien a todos".En este sentido, el líder del PP vasco ha recalcado que "no nos estamos jugando unos escaños en Madrid ni una encuesta del CIS, sino libertades básicas". Por eso, ha subrayado,, aunque eso sea extraño en otras comunidades autónomas"."Esto tiene riesgos, puede que al final por el camino queden ilusiones y que no se cumplan algunas cosas. Pero hay que intentarlo,de salir del agujero del nacionalismo fanático y del terrorismo de ETA...", ha comentado Basagoiti.Sobre el PNV, el presidente del PP vasco ha asegurado que, como la defensa de las libertades o la deslegitimación del terrorismo".Basagoiti ha dicho no estar sorprendido por la renuncia a la política del hasta ahora lehendakari, Juan José Ibarretxe , añadiendo que. Así, ha resaltado, con la elección de López "se da carpetazo al ibarretxismo, al acercamiento a Batasuna".