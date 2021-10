Como casi cada día desde que un terremoto provocó una tragedia sin precedentes en L ' Aquila, el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, visita la 'zona cero' del seísmo. Esta vez, está en el hospital de campaña, con el personal de Protección Civil. De repente, se para ante una doctora y le espeta, tras hacerse la foto de familia con todo el equipo: "No me importaría ser reanimado por ti".



Ella es Fabiola Carreri, una especialista en cuidados intensivos procedente de Milán que está trabajando sobre el terreno en Los abruzos. Encantado por "su largo pelo rojo y sus profundos ojos ", el primer ministro italiano no ha podido evitar hacer su enésimo comentario polémico, aunque Carreri no se sintió ofendida, según recoge el diario británico The Times.



Y es que, para ella fue solo un comentario "galante" que solo trataba de desdramatizar la situación. "Estaba intentando sacar una sonrisa en medio de toda la pena que nos rodea", ha enfatizado la doctora, que le contestó que esperaba no tener que reanimarle nunca.



Más aún, tras este comentario, el primer ministro italiano siguió haciendo gala del mismo tono galante al acercarse a una paciente que estaba acompañada por su marido para decirle que esperaba que se recuperase pronto "para pedirle que baile conmigo".



Estas palabras de Berlusconi no son las primeras que traen controversia tras el seísmo, del que ya hay contabilizadas 294 víctimas mortales. La semana pasada trató con sentido del humor de animar a los desplazados diciéndoles que se imaginasen que estaban en un camping de vacaciones.



En la misma línea, un día antes les animó a irse a la playa, porque pagaba el gobierno italiano.