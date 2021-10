El Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, investigará la puesta en libertad del preso Astrit Bushi, el presunto jefe de la banda queEl presidente del CGPJ, Carlos Dívar, ha ordenado al Servicio de Inspección del Consejo la apertura de una información previa para esclarecer las circunstancias que facilitaron que el delincuente fuera excarcelado.El CGPJ se suma así a la Dirección General de la Policía y a la Guardia Civil, que han abierto una, así como al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que también ha abierto diligencias informativas nada más tener conocimiento de la puesta en libertad del delincuente.Bushi, el supuesto líder de la banda a la que se atribuye el asalto a la vivienda del artista José Luis Moreno el 20 de diciembre de 2007, quedó en libertad el pasado jueves después de ir a declarar ante el Juzgado de Primera Instancia n 3 de Alcobendas el pasado martes 31 de marzo por su presunta participación en el robo de un chalet de La Moraleja.Por su parte, el portavoz de Comunicación de la Unión Federal de Policía (UFP), Alfredo Perdiguero, ha exculpado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la puesta el libertad de Astrid Buschi, y ha indicado que "".Perdiguero apunta que "la Policía está indignada, puesto que el trabajo de horas y meses no ha sido valorado", dejando en libertad a Bushi."José Luis, porque sufrió mucho y ayudó mucho. Fue el mejor sindicalista y defendió a la Policía por su gran trabajo. No ha querido hacer declaraciones, pero está muy enfadado", indicó Perdiguero.Además, desde la UFP han criticado al Juzgado de Primera Instancia número tres de Alcobendas, por no haber estudiado el expediente del agresor, antes de juzgarlo, afirmando que Bushi tiene asuntos pendientes en su país por la muerte de un policía.También pide que se informaticen todos los datos, para que no vuelva a ocurrir esto. Asimismo, Perdiguero indicó que la puesta en libertad de Bushi se asemeja a lo ocurrido hace unos meses con "el caso de Mari Luz". Por esto, quieren que se lleven a cabo todos los mecanismos posibles para que no vuelva a ocurrir un caso parecido.