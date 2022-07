El presidente de Madagascar dimite y el Ejército da al líder opositor plenos poderes

Tras dos meses de crisis, ha decidido marcharse. El presidente de Madagascar ha dimitido y ha traspasado el poder al militar de más rango del país, el almirante de la marina Hyppolite Ramaroson. La orden firmada por Marc Ravalomanana transfiere las funciones de presidente y primer ministro a una junta militar, que, a su vez, ha dado plenos poderes al líder opositor Andry Rajoelina, al que respaldan todos los jefes militares.



"Concedemos plenos poderes a Andry Rajoelina para convertirse en presidente de la alta autoridad de transición", ha declarado ante la prensa el almirante Ramaroson, en un campamento militar de la capital, Antananarivo.



Rajoelina ya se había autoproclamado jefe de una "alta autoridad de transición" para gobernar Madagascar, tras entrar en las oficinas presidenciales, ocupadas desde el lunes por militares golpistas. El líder opositor rechazaba que el poder quedara en manos de la junta militar como había dispuesto el ya ex presidente.



"Ellos van a hacer una declaración. Van a decir que están en contra de un gobierno militar y que el poder debería darse a Andry Rajoelina", avanzaba un oficial militar en la ceremonia en la que se ha autoproclamado jefe el líder opositor. Durante este celebración, oficiales opositores han afirmado que se convocarán elecciones en 24 meses y se reescribirá la constitución para fundar la "cuarta república", informa Reuters.



Garantizar la seguridad del ex presidente



El presidente, Marc Ravalomanana, ha dimitido este martes tras casi dos meses de presiones de la oposición, que le ha acusado de malversación de caudales públicos y de violar la Constitución. La decisión ha sido "difícil de tomar pero necesaria en el interés supremo de la nación" ha dicho en un comunicado.



Un representante de la Embajada de Estados Unidos, según las emisoras locales, se ha desplazado a Lavoloha para garantizar la seguridad de Ravalomanana, cuya familia abandonó Madagascar la semana pasada. El ex presidente podría abandonar también el país.



Ravalomanana estaba en el Palacio de Lavoloha, sede de la Jefatura del Estado, protegido por la guardia presidencial y cientos de seguidores concentrados en las cercanías, que habían cruzado coches en la vía para impedir el acceso a los militares golpistas.



Según señalaron medios locales, Ravalomanana había dicho a la Guardia Presidencial que estaba "dispuesto a morir con ustedes", si los militares rebeldes trataban de derrocarlo por la fuerza.



Sin embargo, al menos siete ministros y viceministros del Gobierno han anunciado este martes su dimisión en declaraciones a medios locales, lo que ha dejado a Ravalomanana más aislado.



Muertos y violencia política



Rajoelina encabezó el 26 de enero de 2009, una manifestación en la Plaza 13 de Mayo, de Antananarivo, en la que pidió la dimisión de Ravalomanana y le acusó de violar la Constitución y de malversar caudales públicos. Esta manifestación a la que sucedieron saqueos y diversos incidentes se saldó con al menos 91 muertos.



El joven empresario se proclamó el 31 de enero "al frente de los asuntos del país", designó un gabinete de "transición", tras desconocer al Gobierno de Ravalomanana, y pidió la ayuda de los militares para derrocar al gobierno, quien le destituye del cargo de alcalde la de capital de Madagascar.



Los disparos de la guardia presidencial contra seguidores de Rajoelina que pretendían acercarse al palacio presidencial causaron 28 muertos y desde entonces la cifra ha ascendido a al menos 140 muertos.



Diversos organismos internacionales, ONU y Unión Africana( UA), entre otros mediaron entre las dos partes en conflicto pero no lograron una solución negociada a la crisis.



El Ejercito le apoya



Mientras la Unión Africana y la ONU se manifestaban en contra de movimientos golpistas, Rajoelina siguió sus llamamientos a los militares, hasta que el 10 de marzo, el Cuerpo de Administración del Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT) se rebeló contra el Gobierno.



Los militares golpistas aseguraron el pasado 13 de marzo que habían desplazado tanques a Anananarivo y, ante la pasividad del resto de unidades militares, ocuparon el 16 de marzo las oficinas presidenciales del palacio de Ambohisorohitra, en el centro de Antananarivo, que estaban desocupadas desde hacía varias semanas.



Rajolelina, el antiguo pinchadiscos, se autoproclamó el 17 de marzo, con la complicidad de las fuerzas armadas, jefe de una "alta autoridad de transición" encargada de gobernar Madagascar.