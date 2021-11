"En Euskadi ha habido un golpe ciudadano, no un golpe institucional". Así lo ha dicho el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, en una entrevista "En Días Como Hoy" de RNE, donde ha puesto de manifiesto que son los ciudadanos vascos los que piden "claramente" un cambio de política tras las elecciones vascas, en las que ganó el PNV pero los partidos no nacionalistas consiguieron la mayoría absoluta.



De esta forma, el número dos del PSOE ha contestado al presidente del PNV, Iñigo Urkullu, que este miércoles acusó al PSE de querer instaurar un "golpe institucional" desalojando a los nacionalistas del poder. "La democracia significa aceptar las reglas del juego y también la alternancia", ha dicho Blanco.



En su opinión, ahora comienza un período de negociación, que se inicia precisamente este jueves con la primera ronda de contactos entre el PNV, como partido con mayor número de votos, y el PSE. "Vamos a ver qué nos dice hoy el PNV, queremos saber cúal es su hoja de ruta", ha dicho.



No ha querido valorar la posibilidad de un Gobierno con Patxi López como lehendakari y apoyado por los nacionalistas, y ha dicho que "por supuesto que se contará con el PNV porque queremos un gobierno de diálogo y consenso".



Lo único que tiene claro es que en Euskadi "los ciudadanos han abierto las puertas del cambio" y que "incluso los nacionalistas han entendido que algo debe cambiar". Y ha añadido, "sólo el PSE desde la lehendakaritza puede abrir un nuevo tiempo".



En relación a la más que posible ruptura del pacto que el PNV mantiene con el PSOE nacional para apoyar a Zapatero en el Congreso de los Diputados, tal y como los propios nacionalistas ya han anunciado, Blanco ha señalado que seguirán buscando el entendimiento y el diálogo con todos los partidos políticos.



Preguntado por la posibilidad de pactar con CiU, ha dicho que los socialistas no descartan nada y ha reconocido que les gustaría tener mayor estabilidad en el Congreso de los Diputados.



Reconoce que le duele "personalmente" el resultado en Galicia



Blanco ha confesado que le duele "personalmente" la pérdida de las elecciones gallegas, donde Alberto Núñez Feijóo obtuvo la mayoría absoluta. Ha felicitado al nuevo presidente electo y ha reconocido que la alternancia es "la grandeza de la democracia".



Ha reconocido que la situación general en España de crisis económica ha influido en el resultado electoral en Galicia, "pero no sólo eso, sino otros muchos factores" como la impresión de un gobierno de cohabitación y no de coalición entre el PSdeG y el BNG, que formaban el bipartito.



Cree que la "apatía general" y la "desconfianza" han acentuado la caida de los socialistas en Galicia.



"Algunos pensábamos que lo mejor era adelantar las elecciones al mes de octubre pero Touriño quiso cumplir su mandato íntegro y eso le honra", ha añadido el diputado por Lugo.



"Ningún reproche hay que hacer a quien ha llevado al PSdeG a lo más alto", añade.



"¿El juez Garzón es socialista? Pregúnteselo a él"



Juan Ramón Lucas ha lanzado la siguiente pregunta al vicesecretario general del PSOE: ¿El juez Garzón es socialista?. Y Blanco ha contestado: "Eso tendrá que preguntárselo a él".



"Cuando este juez tomaba decisiones que perjudicaban a los socialistas le jaleaban los mismos que ahora le critican", ha señalado. Sobre los últimos casos de corrupción, el caso Gürtel y el caso contra el alcalde socialista de Alcaucín, Blanco ha dicho que fue el PSOE el que relanzó la Fiscalía Anticorrupción "que había desmantelado el PP".



La crisis económica requiere de una respuesta internacional



Blanco cree que es necesaria una respuesta internacional para salir de la crisis económica. Confía en que la próxima reunión del G20 sea decisiva en este sentido.



Ha criticado al PP porque ha hecho imposible, a su juicio, dar una respuesta de país a los problemas económicos. "Siguen teniendo la teoría de que cuanto peor le vaya a España, mejor le irá al PP", ha criticado.



Confía en la nueva Administración de EE.UU, con Obama a la cabeza, ya que "allí comenzó la crisis y allí deben empezar a tomar medidas para salir de ella".