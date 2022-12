Blanco pide depurar responsabilidades en Galicia

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, reconoce los errores de su partido en Galicia y cree que el PSdG tiene que analizar en profundidad su derrota en los comicios. "Los socialistas gallegos deben reflexionar y ver qué decisiones toman (la Ejecutiva Gallega se reúne este lunes tras los comicios para analizar los resultados).", ha afirmado Blanco en Los Desayunos de TVE.



Aunque ha evitado valorar la continuidad del líder socialista gallego Emilio Pérez Touriño, Blanco no ha escondido su disconformidad con el presidente en funciones. "Siempre creí que las elecciones había que convocarlas en octubre. Eso lo he repetido en numerosas ocasiones".



"El que ha llevado el partido a la derrota debe ver cuál es su papel en el futuro", ha sentenciado Blanco, que también ha atribuido la derrota a ciertas actuaciones del Ejecutivo gallego, que cobernaba en coalición con el Bloque Nacionalista Gallego.



"Hay que extraer conclusiones y también lo debe hacer nuestro socio de gobierno. No se muta la sociología de los gallegos de un día para otro. A los gallegos no les gustan las imposiciones ni los sectarismos", manifestó Blanco, haciendo clara alusión al BNG.



Blanco detecta un malestar entre los votantes gallegos



"El resultado nos tiene que llevar a una profunda reflexión sobre lo que hemos hecho mal. Se debe abrir un periodo de reflexión política. No se han cumplido las expectativas electorales, aunque es verdad que nosotros sabíamos que iba a ser muy difícil revalidar el gobierno".



"Lo que más me preocupa es que he detectado un malestar entre nuestros votantes gallegos que nos ha pasado factura. Aún así, no quiero juzgar deprisa las cosas sin tener un análisis riguroso"



Empieza el largo camino en la oposición



Pese a las críticas a sus compañeros y al BNG, el mandatario socialista también reconocío asumir la derrota como propia. "Hay que asumir el reto que nos han marcado los ciudadanos". "Es verdad que veníamos intuyendo que era muy difícil revalidar la confianza de los ciudadanos. Ahora no nos queda otra que hacer una oposición con fortaleza y plantearnos buien nuestros objetivos", afirmó.



"Es cierto que habíamos despertado mucha ilusión. Quizás había que poner el acento en hacer un cambio más acelerado y profundo. pero no merece la pena hablar del pasado, sino recuperar dentro de cuatro años el gobierno de Galicia" reconoció Blanco.



El futuro de Touriño



La secretaria de política pnstitucional y autonómica del PSOE, Mar Moreno, ha declarado en RNE que vivió ayer una "jornada agridulce" y afirmó que la Dirección Federal del partido no se pronunciará sobre la permanencia de Emilio Pérez Touriño al frente del PSdeG. A su juicio, los resultados obtenidos en las elecciones en Galicia revelan que una "crisis económica nunca ayuda" al partido que gobierna.



Moreno destacó que los socialistas están "muy contentos" con los resultados logrados en los comicios del País Vasco, aunque no con los obtenidos en Galicia. En este sentido, defendió que el PSdeG ha trabajado en la modernización de esta última comunidad de forma "muy intensa" y lamentó que la ciudadanía no haya respaldado al Gobierno presidido por Touriño.



"Vamos a dejar que evolucione la mañana, no es algo que debamos valorar desde la Dirección Federal y no nos vamos a pronunciar", respondió al ser preguntada sobre la continuidad de Touriño en el PSdeG.

