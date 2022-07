Quintana afirma que es una "barbaridad" que el PP diga que el castellano está en peligro en Galicia

El candidato del BNG a la Xunta, Anxo Quintana, ha afirmado que es una "barbaridad" que el Partido Popular "salga a la calle diciendo que en Galicia el castellano está en peligro". Quintana, que ha hecho estas declaraciones en una entrevista en Los Desayunos de TVE, asegura que nadie entiende esta actitud, "incluidos los votantes del PP", porque este partido también apoyó la aprobación el plan de normalización lingüística del gallego.



El BNG ha condenado los enfrentamientos que tuvieron lugar en la manifestación convocada por Galicia Bilingüe a principios de este mes ("son puntuales, rechazables y no conducen a nada", ha dicho) para la defensa del castellano. "El único problema lingüístico que hay es que existe una legua propia que es el gallego que está minorizado, que está en inferioridad", ha subrayado Quintana. Precisamente por ello, ha apuntado, se aprobó el plan de normalización.



A pesar de que el sondeo preelectoral del CIS apunta a que el BNG podría pasar de 13 a 12 escaños, Quintana se muestra optimista y cree que el BNG "tendrá un gran resultado" en estas elecciones ya que se encuentran en una "fase política de ascenso".



Haber gobernado con el PSdeG en los últimos cuatro años cree que es una ventaja ya que ahora pueden presentar su gestión como aval. "El BNG ha sido el motor del cambio en Galicia", ha asegurado Anxo Quintana en Los Desayunos de TVE.



"El BNG ha demostrado que tiene un proyecto útil para la sociedad, para el bienestar de la ciudadanía y para que Galicia sea conocida y respetada en el mundo", subraya el nacionalista.



"Economía productiva" frente a la "de casino"



Preguntado sobre las propuestas del BNG para hacer frente a la crisis, Quintana asegura que su partido "tiene un plus de credibilidad" porque nunca ha avalado el modelo de economía "especulativa y de casino" que ha provocado la crisis. El candidato nacionalista asegura que el BNG apuesta por una economía productiva. "Galicia precisa que la dejen trabajar", en su opinión para poder salir de la crisis.



Quintana asegura que "la banca tradicional no está cumpliendo con su labor" y que en su programa proponen la creación de un Instituto de Crédito Oficial que funcione como una banca pública "para que el crédito llegue a empresas y familias".



El candidato nacionalista a la Xunta ha defendido también el concurso eólico que ha sido criticado desde la oposición por falta de transparencia. Quintana asegura que este concurso va a "cambiar la historia de Galicia" con una inversión de más de mil millones de euros y la creación de 8.000 empleos.