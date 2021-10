David Fincher (Denver, 1962) aparece por primera vez en la quiniela de los Oscar. El curioso caso de Benjamin Button, la película con mayor número de nominaciones de esta edición, ha permitido que, por fin, la Academia reconozca los méritos de este cineasta, que ha sabido labrarse una reputación de autor de culto sin que eso le haya restado a sus films capacidad recaudatoria.



Fincher ha sabido retratar como nadie en sus películas el lado oscuro del ser humano, con personajes que se han convertido en auténticos referentes, como el John Doe (Kevin Spacey) de Seven o Jack (Edward Norton), protagonista de El club de la lucha.



Publicidad y videoclips



El hoy exitoso director comenzó en el mundo del cine en 1980, trabajando para Industrial Light & Magic, la empresa de efectos especiales fundada por George Lucas que se encargó, entre otras películas, de los efectos de las sagas de Indiana Jones y La guerra de las galaxias.



Pero su primera oportunidad tras la cámara llegó gracias a la publicidad y, especialmente, a los videoclips, un mundillo en el que se convirtió en toda una referencia a mediados de los 80 y principios de los 90.



Sting, Roy Orbison, Madonna, George Michael, Michael Jackson o los Rolling Stones fueron algunos de los artistas que recurrieron a David Fincher para poner en imágenes muchos de sus éxitos.



Primera oportunidad



Estaba claro que el paso a la pantalla grande era cuestión de tiempo y la oportunidad para David Fincher surgió de un encargo: la continuación de la saga Alien.



La tarea no era precisamente fácil ya que tanto Ridley Scott como James Cameron habían logrado un enorme éxito y, especialmente, una legión de fanáticos gracias a las dos primeras partes.



Alien 3 (1993) fue una secuela correcta en la que Fincher se limitó a hacer una película digna en la que cumplió sin grandes alardes.



Pero con Seven (1995), su segundo trabajo y el primero realmente propio, el director logró grandes críticas y, sobre todo, una legión de seguidores para uno de los mejores films de terror de la década de los 90.



Su inquietante y sorprendente final sería casi un sello habitual en sus siguientes entregas. Además, Seven inauguró una relación profesional entre Fincher y Brad Pitt que se ha repetido en diversas ocasiones.



A continuación dirigió The Game (1997), un proyecto que no cumplió con las expectativas que había levantado el director norteamericano con su obra anterior. Un argumento tramposo daba al traste con un planteamiento aparentemente bueno sobre el papel.



Film de culto



Fincher recuperó parte de su prestigio con El club de la lucha (1999), un controvertido film que dividió a la crítica pero que generó una corriente de seguidores que lo reverencian como un auténtico título de culto.



La habitación del pánico (2002) nos devolvió al Fincher más convencional. Este angustioso thriller, con Jodie Foster como protagonista, prometía más de lo que ofrecía y, en cierto modo, cerró una época en la trayectoria del cineasta.



Tras varios años alejado de la gran pantalla, Zodiac (2007) supuso un regreso por todo lo alto. Fincher se pasó meses investigando por su cuenta para llevar al celuloide la historia del "Asesino del Zodiaco", el criminal que aterrorizó a la bahía de San Francisco a finales de los 60.



Para muchos, Zodiac fue la obra maestra que faltaba en la fimografía de David Fincher y la que le convirtió en un realizador "serio" para aquellos que seguían viendo en el estadounidense poco más que un videoclipero metido a director.



Lluvia de nominaciones



La reputación de David Fincher no ha hecho más que engordar con su último estreno, El curioso caso de Benjamin Button (2008), la historia de un hombre que nace viejo y rejuvenece con el paso de los años.



La película ha logrado el favor de los componentes de la Academia, que la han nominado en 13 categorías en la presente edición de los Oscar, lo que la convierte en la gran favorita para la ceremonia.



Mientras, Fincher ya está inmerso en nuevos proyectos, ambos relacionados con el cómic. Por un lado, la adaptación de The Goon, título de culto obra de Eric Powell. Por otro, un remake de Heavy Metal, una nueva versión del film de 1981, formado por varios cortos de animación que, además de Fincher, contará con la presencia de directores como Gore Vervinski y Zack Snyder.





<< Volver a la portada de candidatos del Especial Oscar 2009