Según adelanta la cadena de televisión estadounidense NBC , Bill Richardson ha decididoen el Gobierno que prepara Barack Obama. Al parecer, Richardson está siendo investigado por unos. El político, de origen hispano, niega que sus relaciones con Obama se hayan deteriorado. "Aprecio la confianza que el presidente Obama ha depositado en mí y aprecio su amistad (...) Le dije que estoy ansioso de servir en el futuro en la forma que él considere más útil", señala."Permítame decir inequívocamente que mi administración y yoe todos los asuntos y que esta investibación lo demostrará", ha dicho Richardson. "Pero he concluido también que la investigación me forzaría a un retrasar de forma injustificable mi confirmación en el proceso", aclara.Por su parte,ha asegurado que acepta la renuncia. "Ha querido poner a la nación por delante y se ha eliminado a sí mismo del Gabinete para impedir cualquier retraso a la hora de cubrir este importante puesto en un momento crítico", explica el presidente electo.Bill Richardson, que es, fue elegido por Obama para ocupar la cartera de Comercio, con lo que, de no renunciar, se habría convertido en el primer hispano que alcanza este rango en Estados Unidos. Richardson indica en un comunicado que planea continuar en sus funciones de gobernador.