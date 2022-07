Los mejores conciertos del año

Los conciertos de Tom Waits, Madonna y Bruce Springsteen en 2008 empequeñecieron el primer año de Rock in Río en España , que aunque ofreció la notable actuación de The Police y la huella de la polémica Amy Winehouse, no pudo competir con el regreso de Los Secretos y Bunbury, o la fuerza de Metallica, Radiohead y Coldplay.Estos son 10 de los conciertos más destacados de 2008 en España: