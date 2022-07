Madonna se despide de España a ritmo de tópico

Madonna se ha despedido de España con un nuevo concierto donde la luz, la imagen y la coreografía han acaparado la atención de las más de 50.000 personas que la han ascuchado en el circuito de Cheste de Valencia.



Amparada de nuevo por la fase "gitana" del concierto, la cantante estadounidense recurrió a los tópicos españoles: los toros y el flamenco.Una vía de conexión con el público que en este país siempre funciona.



Ver a una artista universal retorciéndose en movimientos parecidos al baile flamenco y escuchar expresiones en castellano, como "te amo" o "ándele" deleitó a los asistentes, que al igual que en Sevilla escucharon canciones como La isla bonita o Spanish Lesson.



El resto ha sido una concesión al espectáculo tecnológico y a la cultura del videoclip marcado por el vacío artístico de su último álbum, Hard Candy, y salvado por los mayores éxitos de sus 25 años de carrera.



Delirio en Valencia



Vestida con corpiño negro y botas de cuero, atuendo que le ha caracterizado durante gran parte de su carrera, la soberana apareció en su trono para delirio de los fans y abrió el espectáculo con Candy Shop, el primer corte de su último trabajo.



Lo hizo a las diez en punto, y al instante se encendió un mar de pequeñas luces procedentes de cámaras fotográficas y teléfonos móviles de aquellos que no podían resistir la necesidad de inmortalizar el momento.



Un "hola Valencia" bastó para ganarse a un público que no necesitaba demasiado estímulo, porque venía dispuesto a rendirse a sus pies. Ella no les defraudó. Acompañada de 16 bailarines y 12 músicos hizo una puesta en escena perfecta, en la que demostró su buena forma física, a pesar de sus cincuenta años, pero también su compromiso social.



El circuito de carreras de motos valenciano acogió a la Madonna más polifacética: provocativa, dulce, irritante, atlética, irreverente, folclórica e incluso instrumentista, al entonar You must love me tocando una guitarra acústica.



Política y pop



También hubo tiempo para entrar en la campaña electoral de los líderes del mundo, con una imagen que asociaba la palabra "stupid" (estúpido) con el candidato republicano John McCain y la frase "it's your choice" (es tu oportunidad) con el candidato demócrata Barak Obama, al tiempo que denunció los problemas que sufre el tercer mundo.



La música "dance" protagonizó los últimos temas que la "reina del pop" brindó a sus incondicionales, con Ray of light y Hung up a ritmo de intensos "beats" que abocaron al descontrol.



Give it 2 me, una leve despedida y un enorme 'Game Over' en las pantallas. Justo cinco minutos antes de la medianoche para evitar el viernes, porque su doctrina le impide actuar ese día. Adiós España. Fin de fiesta.