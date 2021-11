La diputada de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, asegura que el Gobierno no está usando todos los instrumentos del Estado de Derecho para expulsar a Acción Nacionalista Vasca (ANV) de los 42 ayuntamientos vascos y navarros en los que gobierna. Lo ha dicho cuatro días después de que el PSOE tumbara en el Congreso una moción de UPyD para sacar a ANV de los Ayuntamientos En Los Desayunos de TVE, Díez ha afirmado que ya existe el marco legal para disolver los ayuntamientos: "La ley (de Bases Régimen Local) está para eso y ya se usó para disolver el Ayuntamiento de Marbella". Ha añadido que "aunque el Gobierno niegue que se pueda usar (la citada Ley) para el caso de ANV yo digo que pueden y además lo van a hacer más pronto que tarde porque es un clamor popular porque esto no es una reclamación ni de derechas ni de izquierdas".Rosa Díez quiere que expulsen a ANV de los ayuntamientos porque, afirma, "es una organización terrorista y no lo digo yo lo dice el Supremo y lo dice el Parlamento Europeo que la tiene en su lista de organizaciones terrorista".La diputada de UPyD se ha mostrado convencida de que su partido "se va a colar" tanto en el Parlamento de Galicia como en el del País Vasco, en las elecciones regionales que se celebrarán en 2009. "A los ciudadanos les va a gustar que haya una voz nueva, diferente", porque, afirma, "eso es muy bueno para la democracia".En el caso de los comicios en el País Vasco, Díez sostiene que "el cambio en Euskadi se dará cuando el nacionalismo se vaya a la oposición" y "espero contribuir a que haya un Gobierno constitucionalista".