Coincidiendo con la celebración del 30º aniversario de la Constitución española , la izquierda abertzale ha convocado una manifestación independentista a la que han asistido en torno a un millar de personas y en la que se ha reclamado "un proceso de negociación y de acuerdo con el Estado" que permita superar "el conflicto, en términos democráticos". Según ha podido saber TVE,en losocurridos tras la marcha ante la sede el PNV en la localidad vizcaína.Los manifestantes han respondido al llamamiento efectuado por la izquierda abertzale, que animó a sus simpatizantes a marchar por Durango bajo el lema Autodereminazio bidetik, idependentzia (La independencia, por el camino de la autodeterminación), aprovechando la segunda jornada de la Feria del Libro y Disco vasco en el municipio.La marcha ha partido del Pabellón Landako, en el que se encuentra instalada la muestra cultural, bajo una incesante lluvia y con. Tras una pancarta en la que se podía leer el lema elegido por los convocantes, ha marchado el histórico dirigente de HB Tasio Erkizia, el también ex dirigente de Batasuna Julen Aginako, el ex preso de ETA y ex líder de Herri Batasuna Angel Alcalde, la ex candidata de ANV Miren Legorburu y la representante de la izquierda abertzale Itziar Abellanal.Los manifestantes han atravesado las calles del municipio, que exhibían numerosos carteles en los que podía verse una bandera española como fondo y sobre ella el logotipo del PNV, con las siglas de la formación y una cita del presidente del partido, Iñigo Urkullu: "Euskadi cabe en la Constitución española".Otros carteles; como referencia, se ofrecía un número de teléfono que corresponde al de la sede central del PNV en Bilbao.Los concentrados, que no han cesado de corear, han acabado en la Plaza de Santa Ana, donde se ha celebrado un mitin protagonizado por Itziar Abellanal.Esta ha afirmado que, 30 años después de la aprobación de la Constitución, "existe un fracaso objetivo del Estado español", porque "Euskal Herria sigue viva, con la izquierda abertzale mirando hacia delante". Según ha indicado, "la lucha de este pueblo ha desgastado todos los instrumentos de asimilación, desde la Constitución y el Estatuto", lo que, a su entender, es "una victoria de la izquierda abertzale".Asimismo, Abellanal ha asegurado que "nos encontramos en un momento de transición hacia un marco democrático" por lo que, en este momento, se hace necesario "impedir que el PNV intente de nuevo viejas hipotecas gastadas".