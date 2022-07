Los diseñadores más prestigiosos visten las Navidades en Madrid

Y están encendidas las nueve millones de bombillas que el Ayuntamiento de Madrid ha instalado en 160 espacios del centro de la capital para festejar las Navidades, y en las que va a invertir un total de 4,6 millones de euros.Así, hasta Nochebuena,, mientras que entre el 24 de diciembre y el 6 de enero permanecerán encendidas de 18.00 a 00.00 horas, con la excepción de los días 24, 25 y 31 de diciembre, y del 5 de enero, que son festivos y estarán encendidas hasta las 7.00 horas.Los diseñadores vuelven a ser los protagonistas un año más de esta experiencia de luz y color. En concreto, el paseo de Recoletos se adorna con un, que recrearán con luz un campo florido mediante círculos de diferentes colores. Los mismos diseñadores son los responsables de la decoración de la plaza Mayor, una serie de cúpulas que cuelgan, aparentemente ingrávidas, formando un techo de luz blanca, y de la de la plaza de Cibeles, donde se han instalado unas filas de bombillas en torno a la fuente de la diosa y por encima de la calle, recreando los reflejos y brillos de las estalactitas de hielo.La calle, quien mediante elementos esféricos y curvas evoca copos de nieve y bolas. Por su parte, la calle Goya está iluminada con una cortina de luces alternando con bombillas blancas, doradas y ámbar que recuerdan a racimos de uva, un diseño del modisto Angel Schlesser.En la calle Mayor se ha instalado una sucesión de perfiles de montaña, memoria de la sierra, propuestos por el arquitecto Alberto Marcos, mientras que en Gran Vía el diseñador Oscar Mariné ha propuesto el silencio, la pausa y la calma como eje de la decoración, evocando una Navidad blanca y relajada, al más puro estilo pop.En Jorge Juan, que se ilumina por primera vez este año, el diseñadorque generan dinamismo y acción en sentido ascendente. Otro espacio 'novato' en los lances de la decoración navideña es la plaza de Soledad Torres Acosta, más conocida como plaza de la Luna, donde el diseñador gráfico Jacobo Pérez Enciso ha propuesto una iluminación muy castiza de lunas y gatos.En la plaza de Tirso de Molina, por su parte, la arquitecta y diseñadora de interiores Teresa Sapey recrea ojos que se abren y cierran, un guiño sobre la mirada y las diferentes maneras de ver y mirar. En Chueca, cintas de colores conducirán al visitante por diferentes espacios y ambientes mediante el uso de cortinas de luz que se moverán al capricho del viento, según una idea de los arquitectos Sergio Sebastián y Patricia de Miguel.En total, este año hay, especialmente en zonas comerciales. El objetivo que persigue el Gobierno local es potenciar sectores claves para el turismo, el ocio y la hostelería, y atraer a más turistas en momentos de incertidumbre financiera y crisis económica. Además de los ya mencionados, la calle Narváez y la zona de Triball, con las vías Corredera Baja y adyacentes, así como la Carrera de San Jerónimo tienen luces por primera vez.Además, el Ayuntamiento ha instaladoa lo largo de los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado. En concreto, ocho de estos montajes, que tienen una altura de 16,8 metros, están situados en Nuevos Ministerios, plaza de Colón, plaza de San Juan de la Cruz, paseo del Prado, plaza de Picasso y plaza de Castilla.También hay un árbol similar en la Puerta del Sol, diseñado por Devota&Lomba mediante trozos asimétricos de forma triangular. El abeto restante fue creado por Agatha Ruiz de la Prada el año pasado. Sus 51 metros de altura están instalados en la plaza de Carlos V.Además, este sábado se abrirá al público el tradicional Mercado de Navidad de la plaza Mayor, que este año contará condonde se podrán comprar belenes, árboles, adornos y otros artículos. Por su parte, la veintena de puestos de artículos de broma como caretas, bombas fétidas, petardos, nieve artificial y otros artículos de broma se moverán hasta la plaza de Santa Cruz, muy cercana a la plaza Mayor Con respecto al resto de actividades para las fiestas, el Ayuntamiento de Madrid aún no ha hecho pública la programación, aunque sí ha adelantado que el presupuesto para la Navidad 2008, incluida la Cabalgata de Reyes y el Carnaval 2009, ascenderá a 2,45 millones de euros, dos menos que el año pasado.En cualquier caso, desde el Consistorio se asegura que la programación, ciclos de música navideña y actividades como 'Madrid, ciudad de los niños' o el itinerario de belenes. La Cabalgata no se verá tampoco afectada por los recortes presupuestarios, y se celebrará por todo lo alto, como cada año.Sin embargo, algunas iniciativas como el Arbol de los Deseos o el espectáculo de la plaza de Cibeles que se organizaron el año pasado no podrán llevarse a cabo en esta ocasión pese a su éxito de 2008. En cualquier caso, el Ayuntamiento no ha cejado aún en su búsqueda de empresas que puedan patrocinar algunas actuaciones y que permitan ahorrar dinero público en las fiestas navideñas sin que por ello los madrileños se vean privados de actuaciones que les gustan.