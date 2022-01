Según el borrador del informe preliminar redactado por la Comisión de Investigación del Accidente de Barajas, Spanair no revisó el sistema de alerta en cabina que permite a los pilotos saber si los flaps y slats de las alas funcionaban correctamente. La Comisión, dependiente del Ministerio de Fomento, investiga las circunstancias del accidente en el que el 20 de agosto murieron 154 personas.El diario El País informa de que una comprobación recomendada por el fabricante del avión hace 20 años podría haber evitado el accidente del avión de Spanair. El periódico añade que el borrador de la Comisón de Investigación indica que en 1987, tras el accidente de otro MD-82 en Detroit, EE.UU, el fabricante -McDonnell Douglas- recomendó comprobar los sistemas de alarmas de los flaps siempre antes de cada vuelo.Cuando los flaps -elementos fundamentales en el despegue y en vuelo- no funcionan en la cabina salta una alarma sonora indicando el problema a los pilotos. Sin embargo, según El País,de la nave que regista todos los sonidos de la cabinaSegún el diario, en contra de esa recomendación,de cada avión o cuando cambian los pilotos. El avión siniestrado habría realizado la comprobación en Barcelona, ya que el primer vuelo fue de esa ciudad a Madrid.El borrador hace ademásde Estados Unidos, España y la Unión Europea para que obliguen a las aerolíneas ha revisar el sistema de alerta siempre antes de cada vuelo. La comprobación consiste en accionar el gas, con los motores apagados, para ver si en cabina se indica correctamente la posición de los flaps.Según informa el diario El Mundo , el borrador apenas tieney ha sidode Investigación, aunque no da más detalles este periódico de qué ha motivado esas discrepancias entre los redactores del documento.El diario ABC añade que el informe preliminar contiene datos aún no cotejados con las cajas negras, algo que según este diario ha sido muy criticado por los técnicos de McDonnell Douglas y de la propia Aviación Civil. Este martes continúan las reuniones del grupo de trabajo -uno de los siete que investigan el accidente.ABC informa de que los técnicos de la Comisón barajan varias hipótesis y aún no hay ningún dato "determinante" que pueda explicar el accidente.El diario ABC asegura que los técnicos de la Comisión barajan la posibilidad de que el avión estuviera en modo vuelo cuando tras detectarse un primer fallo volvió al aparcamiento.El hecho de que la nave no estuviera en modo tierra cuando tenía que estarlo podría haber impedido que funcionara el chivato que alerta a los pilotos si los flaps (alerones traseros) y los slats (alerones delanteros) están desplegados.