Uno de los bomberos que participó ayer en las tareas de emergencia del avión siniestrado de Spanair, Francisco Martínez, ha explicado que uno de los niños rescatado preguntaba constantemente "dónde estaba su padre y cuándo terminaba la película".



El pequeño, desorientado, "me preguntaba si era verdad lo que estaba ocurriendo y lo que estaba pasando", indicó Martínez, quien le subió al camión para explicarle lo que sucedía, pero el pequeño "creía que se trataba de una película y preguntaba dónde estaba su padre y cuándo terminaba la película".



El bombero también rescató a la niña de 11 años, M.A.F., que se encuentra hospitalizada en observación, con fractura abierta de fémur y pronóstico estable dentro de la gravedad. En declaraciones a los medios en el hospital de La Paz, Martínez ha dicho que la niña fue entregada a los bomberos por su madre, de la que no se tienen noticias, que pidió que rescataran primero a su hija.



Asimismo, Francisco ha afirmado que la niña se encontraba "totalmente desorientada", no se quejaba ni hablaba, a pesar del gran número de heridas graves que presentaba.



El profesional también ha señalado que, durante el rescate, encontró a varios heridos sentados en su asiento, "e incluso uno de ellos estaba sentado en el amasijo de hierros".



La peor zona para caer



Martínez explicó que la rapidez de la llegada del equipo de bomberos del que forma parte se debió a la cercanía que el parque presenta en torno al aeropuerto de Barajas. A su juicio, la zona del accidente "era la peor donde podía haber caído" el avión debido a la cantidad de árboles, que empezaron a arder, lo que aumentó el pánico de los supervivientes a la hora del rescate, que "no querían saltar por el fuego y el desconcierto".



Asimismo, ha explicado que todos los bomberos han recibido asistencia psicológica durante la noche y algunos de ellos presentan quemaduras, aunque sin gravedad.



En la misma línea, otro bombero, que trabaja dentro de la Unidad de Bomberos de Barajas, Fernando García, acudió también al complejo hospitalario de La Paz y ha declarado que el accidente "fue algo muy dantesco" y que cuando llegaron al lugar de los hechos "algunos supervivientes permanecieron sentados en el avión", que se encontraba "destrozado". "Nunca he estado en una intervención así, ha sido la peor de mi vida", ha concluido.