El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, se ha mostrado convencido de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no pugnará con Mariano Rajoy por el liderazgo del PP por "falta de apoyos", al tiempo que ha censurado el "espectáculo" que está dando al amagar con presentar su propia candidatura.



Cobo ha hechos estas declaraciones en un desayuno informativo del presidente de Navarra, Miguel Sanz, en un hotel madrileño en el que también estaba Aguirre entre los asistentes.



El 'número dos' de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid, en declaraciones a los periodistas, ha defendido el derecho de cualquier militante a presentarse como candidato en el XVI Congreso Nacional que se celebrará los días 20, 21 y 22 de junio en Valencia.



Esperanza Aguirre afirmó el pasado lunes que por ahora no entraba en sus planes optar a la presidencia del PP, pero puntualizó que si cambiaba de parecer, el primero en enterarse sería Rajoy.



Cobo ha censurado la actitud de Aguirre de amagar con presentar su propia candidatura en la semana en que se está desarrollando en el Congreso el debate de investidura del nuevo jefe del Gobierno, con el primer 'cara a cara' entre Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, tras las elecciones del pasado 9 de marzo.



Aguirre no entiende las críticas

Por su parte, Esperanza Aguirre, ha reiterado, como ya lo hiciera el pasado lunes, que "no está en sus planes" presentar una candidatura alternativa a la de Mariano Rajoy en el XVI Congreso del PP, pero ha añadido que, si se la critica por haber dicho eso, "qué harán si alguien decide que sí está en sus planes".



La presidenta de Madrid ha señalado que el discurso pronunciado por el presidente del PP, Mariano Rajoy, en la sesión de investidura fue "magnífico" y "espléndido".



Preguntada por si Rajoy "dio la batalla" como ella le había solicitado en el almuerzo privado que mantuvieron hace unos días, Aguirre ha respondido que cree que sí, aunque no le había pedido "nada de todo eso".



"Yo hablé única y exclusivamente de lo que creo que tiene que ser en el futuro la lucha ideológica que el PP tiene que dar; nuestras ideas y nuestros principios son superiores ética y moralmente a los principios socialistas y creo que esa batalla hay que darla", ha manifestado.



El presidente fundador del PP, Manuel Fraga, también se ha referido al próximo Congreso Nacional del PP y ha recordado que será "abierto", por lo que puede presentarse a la presidencia del partido "el que quiera". "Otra cosa es que después salga", ha advertido Fraga.