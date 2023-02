I'll take care of it!

123330

Simon en inglés

6089296

I'll take care of it!

Papá se ha hecho daño en la espalda el día que tenía un millón de cosas que hacer en la casa. Afortunadamente, puede contar con sus dulces y pequeños conejitos para ayudarle.

5 min, 18 sec

23-03-2023 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6089296/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/simon-ingles/video/ill-take-care-of-it/6089296/

https://www.rtve.es/v/6089296/

Simon en inglés - I'll take care of it!