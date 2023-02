Grandpa Charles

We're going to school

Simon en inglés

We're going to school

Esta mañana nieva mucho y para llegar a la escuela, papá sugiere a Simon ir en trineo. ¡Súper idea! ¡Y si llega temprano, podrá tener una pelea de bolas de nieve con sus amigos antes de que comience la clase! Pero el camino a la escuela está plagado de pequeñas trampas...

Simon en inglés - We're going to school