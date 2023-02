Nightmare, go away!

I can do it!

123330

Simon en inglés

6087782

I can do it!

En la playa, Simon quiere probar la cometa de un niño mayor que cree que Simon no logrará hacer figuras en el cielo como él. Sí que puede, su abuelo le enseñó a hacerlo. Impresionado por las acrobacias aéreas de Simon con la cometa, el niño se asusta cuando es sorprendido por un cangrejo ...

5 min, 18 sec

18-03-2023 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6087782/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/simon-ingles/video/can-do-it/6087782/

https://www.rtve.es/v/6087782/

Simon en inglés - I can do it!