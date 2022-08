I'll be right back

This is my new friend

This is my new friend

Simon está en el parque y le gustaría jugar al fútbol con unos conejitos mayores, Noah y León, que aceptan que juegue con ellos. Simon está super feliz,ha hecho nuevos amigos, incluso les da una galletita. Pero León se enoja cuando Simon marca un gol, incluso dice que ha hecho trampa...

11-08-2022 01:00:00

Simon en inglés - This is my new friend