(Música de suspenso)

(Música de aventura)

(Bostezo)

(Alarma)

(Música de aventura)

(Rugidos)

(Música de aventura)

(Música tecno)

(Música de aventura)

(Obturador)

(MILO-MI) Galletas.

La primera vez que tengo un trabajo.

(TV) Batalla extrema destructiva final 5,

el videojuego de lucha más brutal y sanguinario.

Batalla extrema destructiva final 5,

un combate bestial cuerpo a cuerpo

y una sola regla, no hay reglas.

Batalla extrema destructiva final 5,

el videojuego definitivo.

Este videojuego puede provocar adicción, ansiedad,

pánico, depresión, euforia y ataques de ira.

Precio sugerido absurdamente caro.

Tiene que ser mío.

¿Ah?

Mmm...

(Quejidos)

¡Ah!

Ah...

¡Lo tengo! La medusa los ahorros.

No.

¡Ah!

Quizás puedo vender alguno de mis tesoros más preciados

y sacar algo de pasta.

Pues nada, voy a tener que recurrir a fuerzas superiores.

Abuela, ¿me das dinero?

No.

Porfi.

No.

Porfi.

No.

Porfi.

De acuerdo.

Que lo disfrutes, cariño.

No te lo gastes todo de golpe, ¿eh?

¡Así nunca llegaré a conseguir la pasta para el videojuego!

Te entiendo. Mi madre me quitó la tarjeta de crédito.

¿Por qué no puedo tener un unicornio alado?

Pídeselo al universo.

Visualízalo, víbralo y ya verás como llega.

Sí, seguro.

¿Por qué no consigues un trabajo y te lo compras tú mismo?

¿Porque es ilegal y moralmente inaceptable?

Tiempos desesperados exigen medidas desesperadas.

Tendré que buscar un trabajo. ¿Alguna idea?

Podrías sacar brillo a bolas de cristal.

-Servicio a domicilio. -Ofrecer tus servicios,

como canguro de fantasmas. -Pasear dragones

-y babosas domésticas. -Por todo eso me darán limosna.

Lo único que necesito es hacer mucho dinero.

Fácil y rápido.

Oh.

¡Eso es!

¡Galletas!

Yuca, necesito tu ayuda.

¡Uh!

(Música alegre)

¡Ah!

(Risas)

¡Ah!

(Risas)

(Resorte)

(Timbre)

(Música alegre)

Lo hemos conseguido.

Hemos vendido hasta la última galleta.

¡Somos todo un éxito!

Te lo dije, solo tenías que visualizarlo.

Con esto seguro que podré comprar el videojuego,

y hasta me sobra para... ¿Pero qué?

¿Tú quién demonios eres

y qué haces vendiendo galletas en nuestra calle?

¿Perdona? ¿Has oído eso, Yuca?

Dice que esta es su calle.

(Risa)

Pues yo no veo tu nombre por ningún lado, listilla.

¡Hey! Eso es mío.

Ah, ¡ah!

Pues ahora es nuestro, pringado.

(Risas)

Considéralo un peaje, y ahora circula

antes de que las cosas se pongan chungas para ti

-y tu amiguita verde. -Yuca, encárgate de ellas.

¡No! Nunca pelees con un hada.

Mi abuelo siempre lo decía, son muy peligrosas.

¿Tu abuelo, el que desapareció misteriosamente un día

y de quien nunca más se supo?

Bueno, vale, evitaré esta calle.

¿Cuál es vuestro territorio?

El planeta Tierra, listillo.

No querréis sufrir un desafortunado accidente, ¿no?

(Grito)

(Risas)

¡No es justo!

Tenía la pasta en la mano.

Ahora tendré que pensar en un plan B.

Olvídate de las galletas.

Lo que necesitas es diversificar.

Hemos desarrollado un plan de negocios

que no puede fallar.

Ceniceros de arcilla pintados con espray.

Flores hechas de plastilina.

Marcos de fotos de macarrones y purpurinas.

Todas estas porquerías que hacemos en el cole

pueden ser horribles,

pero tienen una profunda carga emocional.

Nuestro modelo de negocio capitaliza esa esencia

y la deja a solo un clic de distancia.

Te presentamos: www.tutiendademanualidadesonline.

Y gracias a la magia de internet

y a mis capacidades excepcionales en programación,

estamos online.

¡Sí! Con esto vamos a forrarnos.

(Risa)

¡No! Nos han hackeado.

(Grito)

Un troyano se ha cargado nuestro negocio.

Malditas hadas.

Ahora tendré que pensar en un plan... un plan... ah,

-¿qué viene después de la B? -La C.

Tendré que pensar en un plan C.

Vitamina C, vitamina C.

Limonada casera con extra de vitamina C.

Que este invierno no le pille desprevenida.

No querrá coger escorbuto, ¿verdad?

¡Vitamina C!

Ah, ¿estás seguro de que es la mejor estrategia de venta?

-¿Se te ocurre algo mejor? -Mira,

-nuestros primeros clientes. -¡Ah!

(Gruñidos)

Me parece que no hemos sido claras contigo.

Pero si estoy en la puerta de mi propia casa.

Déjame despejarte las dudas.

(Risas)

(Hadas gritan)

Me duele todo.

Espero que te hayas enterado.

Si eres un niño y quieres trabajar en esta ciudad,

tendrás que hacerlo para nosotras.

Un momento. Eso es exactamente lo que necesito, un trabajo.

De acuerdo.

Creo que tenemos un par de trabajitos para ti.

(Risas)

Sonrisas bonitas, qué maravilla.

¿Listas, chicas? A vender galletas.

(Quejidos)

¡Ah!

(Música tranquila)

¡Ay!

¡Arre, pequeño!

(Flatulencia)

Ah, la ha hecho bonita.

(Risas)

(Silbido)

(Flatulencia)

(Risas)

Por fin ha terminado la jornada.

Ah, no lo has hecho mal. Toma, tu paga.

¿Eh? ¿Esta es toda la paga?

Oh, claro que no. Valoramos que seas ambicioso.

Aquí tienes un extra por tu esfuerzo.

Buen trabajo. Te esperamos mañana a primera hora.

(MOLESTO) Pero ¿y eso qué es? ¿Dónde está mi dinero?

Guau, guau, guau. Tranquilo, chaval.

Se te han subido los humos a la cabeza ¿o qué?

Aquí nadie dijo que habría nada de dinero,

pero además estás en periodo de prueba, ¿vale?

-¿Qué? -Y si vas a ser

tan desagradecido, mejor no te molestes en volver.

Por favor, no...

Tenemos una larga lista de gente mucho más calificada

y ansiosa por ocupar tu puesto.

Y ahora vete antes de que te quite las galletas también.

(TV) Batalla extrema destructiva final 5,

el videojuego de lucha más brutal y sanguinario.

¡Qué juego más estúpido!

(TV) Batalla extrema destructiva final 5.

Oh, aquí llega el trabajador de la casa.

¿Cómo está mi adorable empleado nieto del mes?

Fatal, abueli. Quien haya inventado el trabajo,

no trabajaba, era el jefe.

El mundo laboral es espantoso.

Ay, cariño, arriba esos ánimos.

Tengo una sorpresa para ti

y estoy segura de que te alegrará el día.

Apuesto que es justo lo que quería.

Se lo he comprado a unas hadas monísimas.

Me han dicho que son deliciosas.

(Risas de hadas)

Gracias, abuela, muchas gracias.

(Sollozos)

Oh, te has emocionado. Cariño, eres tan sensible.

Hoy en el Diario de la primera vez,

Milo se ha enfrentado a la tragedia más grande

que puede sufrir un vago, su primer trabajo.

Trabajar puede ser agotador,

pero nos enseña cosas muy importantes.

El valor de la responsabilidad, el crecimiento personal,

y sobre todo, a ser creativos a la hora de fingir

que trabajamos cuando el jefe está cerca.

Por supuesto, siempre habrá alguien

que intente aprovecharse

de nuestro esfuerzo, pero eso no significa

que debamos darle la espalda al trabajo.

Mi consejo es "búscate un trabajo que te guste",

y así no será tan pesado.