(Aullido)

(Música de aventura)

(Bosteza)

(Alarma)

(Música de aventura)

(Rugidos)

(Música de aventura)

(Música tecno)

(Música de aventura)

(Obturador)

(Zumbidos)

(MILO-MI) El broche.

La primera vez que me quedo con algo que no es mío.

(Timbre)

(Gritos)

¡Uf! ¡Por fin!

Rápido. Necesito jugar ahora mismo,

jugar a cualquier cosa.

¡Ahora!

Ahí va.

Sí. Tuya.

La tengo, la tengo.

Ay.

(TODOS) Ay.

Casi.

(TARAREA)

(GRITA)

¡Isínope!

¡Se te ha caído algo!

¡Espera!

¡Ey!

¡Tu broche!

¡Isínope!

¡Espera!

¡Se te ha caído algo!

Ay.

Ya no hacen los pulmones como antes.

Supongo que se lo podré devolver mañana.

(GRITA)

(Música de descubrimiento)

Monísimo.

(Risas)

-¡No! -¡No!

Ay, no.

La segunda pelota que veré morir el mismo día.

Yuca, la pelota.

¿Eh? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Pelota? ¿Atrás?

Imposible.

¿Qué?

¡No me lo puedo creer!

O sea, pero qué potra tiene.

¡Yuca, eso ha sido genial!

HashtagBuenaSuerte.

Ay, qué broche tan mono.

(GRITA)

Yuca, ¿es tuyo?

¿Esto? No, claro que no, eh...

¿Qué haces? Miente.

Este broche no es tuyo, debes ser honesta.

¿No lo ves? Te trae buena suerte.

No la escuches.

Primera vez que no rompes una pelota.

Di la verdad y devuel...

(TOSE)

(RIE)

Este es solo el principio de tu racha de buena suerte.

Quien lo encuentra se lo queda.

O sea, digo, sí, es mío.

Sí, mío.

Vamos a ver si este broche funciona.

(Música de suspenso)

¡Oh! ¡No!

(Música de suspenso)

(GRITA)

¡Guau! ¡Esto funciona mucho mejor de lo que pensaba!

Pero quizás solo ha sido casualidad.

¿Qué dices? Somos invencibles.

(RIE)

(Música alegre)

(Claxon)

(RIE)

(Claxon)

(Música alegre)

(RIE)

Te lo dije.

Y esta ñoña que decía que había que devolver el broche.

Estás destinada a ser la reina de la buena suerte.

(RIE)

Te está lavando el cerebro.

Así no funciona la buena suerte.

Además, piensa en la pobre Isínope.

Debe estar hecha polvo sin su broche...

¡Ay!

¡Nuestro broche!

Nuestro precioso broche de la suerte.

(RIE)

Amuletos de la buena suerte, miau.

Hoy nos enfrentamos a una situación crítica, miau.

Alguien nos ha dejado en la ruina,

quedándose con toda la buena suerte, miau.

Y solo hay una culpable, miau.

Sabemos lo que has hecho, miau. ¡Yuca!

(PROFESORA-PRO) Yuca.

Yuca. Yuca, despierta. Yuca.

¿Eh?

Y buena suerte terminando tu ejercicio,

porque te queda un minuto.

(Risas)

(Música de tensión)

Tranquila, Yuca, concéntrate.

Puedes hacerlo. Solo respira profundo, relájate.

¡Tiempo!

(GRITA)

Fabuloso, buen trabajo, Yuca.

Esto se va al salón de la fama, si lo tuviéramos.

Ay.

(Quejidos)

¡Qué desastre de tecnología!

Yuca, ¿qué tal? ¿Dónde te metiste ayer?

¿De qué hablas? No tienes pruebas.

¿Te encuentras bien?

No, Milo.

La pregunta aquí es si tú te encuentras bien.

Bueno, ahora me duele un poco el pecho, pero estoy bien.

(GRITA)

Yuca, tengo que hablar contigo, es muy serio.

Tú ya sabes de qué va.

Por favor, ¿podrías...?

¡No! ¡No! ¡Nunca! ¡No! ¡Es mío!

¿Soy yo o Yuca está actuando más irracionalmente

que de costumbre?

HasthagComoUnCencerro.

Publicar.

(PRESENTADOR-PRE) Y, en el ámbito científico,

los expertos aún estudian la mayor incógnita

de la ciencia: ¿por qué moja el agua?

(RESUELLA)

Yuca, te noto un poquito nerviosa.

Ven, siéntate aquí.

La tele siempre te ayuda a relajarte.

Sí, sí, buena idea, gracias.

(PRESENTADORA-PRA) Y hoy en Jóvenes delincuentes,

reviviremos el caso que estremeció a Polinópolis,

el robo del felpudo de bienvenida de esta casa

que ven a mis espaldas. ¿Las consecuencias?

Este abuelito jamás ha podido volver a entrar a su casa.

¿Y cómo voy a hacerlo si no puedo limpiarme los zapatos?

(PRA) Ya lo ven.

Este miserable hombre lleva esperando 50 años

a que le devuelvan su felpudo para entrar a su propio hogar.

¡Tened piedad y devolvédmelo!

Tengo que ir al baño muy fuerte.

Y lo peor es que jóvenes delincuentes

como este ladrón de felpudos se esconden entre nosotros.

Hasta un indefenso espíritu del bosque

podría estar esperando el momento

para destruir nuestras vidas robando.

(GRITA)

(Portazo)

Ey, ya sé que es una reposición, pero tampoco es para tanto.

Tengo que devolverlo, tengo que devolverlo.

Ay, eso es, nunca es tarde para hacer lo correcto.

Sí, tiene toda la razón.

Y ya era hora de que te dieras cuenta.

¿Qué? Pero si tú me dijiste que me lo quedara.

¿Y qué esperabas que te dijera?

Soy tu conciencia maligna, es mi trabajo.

(RIE)

(Sirena)

Ay, no, ya lo saben.

Todo el mundo lo sabe, soy una joven delincuente.

(Timbre)

Te he destruido la vida como a ese abuelito.

Por favor, perdóname.

No quería robarlo, fue un error. Cógelo. Cógelo.

Ah, ¿de qué estás hablando?

¿Ah? Del broche que se te cayó el otro día en el cole.

Ah, ni me acordaba de que lo tenía.

¿Cómo? ¿No es eso lo que querías hablar conmigo antes?

No.

¿Entonces?

Ya sabes, me gusta Roco.

Iba a pedirte que le dieras una carta,

pero me di cuenta de que estáis juntos.

-¿Qué? -Sí.

Por eso te fuiste gritando: "¡Es mío! ¡Es mío!".

Está muy claro que es tu novio.

(RIE)

No hace falta que te rías en mi cara.

No, no, Isínope, no es eso.

No somos novios, de verdad.

Isínope, ¡aún tengo tu broche!

(ISiNOPE-ISI) Me da igual,

vino en una caja de cereales.

Quédatelo, como a Roco.

¡Yuju! ¿Qué me decís ahora? ¿Eh?

(Bostezan)

Claro, ahora me abandonáis.

Sois las peores consejeras del mundo.

Pobre, ha perdido la cabeza.

Tiene claros síntomas del síndrome de Sjogren.

¡Rápido, Yuca!

¿Cuántos dedos ves aquí?

Ah, no es lo que parece.

¿Recordáis este broche?

Ahora sí que sí es mío.

Pero ¿no era tuyo antes?

Larga historia.

Pero se resume en que gracias a esto yo, Yuca,

tengo la mejor suerte del mundo para siempre.

(Motor en marcha)

(CARRASPEA)

¿Qué decías?

La buena suerte no existe.

Y, si existiera, no vendría en una caja de cereales.

Pero son supermonísimos.

(RIE)

Y son coleccionables.

¿Eh?

Pero ¿cómo se explica toda mi buena suerte?

Sugestión, Yuca.

Todo está en tu enorme, verde y florida cabeza.

(RIE)

Ya no hay duda, está como una regadera.

(RIE)

(Estática)

Hola y bienvenidos a una nueva edición

del Diario de la primera vez.

¿Veis este broche?

Pues, gracias a él he aprendido que no hay que quedarse

con cosas de los demás.

A partir de ahora,

cuando encuentre algo en la calle,

lo primero que haré será devolverlo a su dueño.

Bueno, de hecho, esta fue siempre mi intención

con Isínope. ¿Mi consejo?

Si tienes unos consejeros tan mediocres como los míos,

¡no les hagas caso!

Mis amigos tenían razón,

no hay amuletos que te traigan suerte

y no se puede tener buena suerte todo el rato.

Como yo ahora.

Todo me ha ido perfectamente bien.