(Música de suspenso)

(Música de aventura)

(Bostezo)

(Alarma)

(Música de aventura)

(Rugidos)

(Música de aventura)

(Música tecno)

(Música de aventura)

(Obturador)

La ortodoncia.

La primera vez que me ponen aparato.

Actitud.

Clase.

Estilo.

Avangard.

Glamour.

¿Zabo?

Zabo, ¿qué estás haciendo?

Ejem, nada...

¿Vas a venir o qué?

Primero quiero elegir el outfit perfecto

para la foto de la orla.

Ya, bueno. Por suerte yo cada año salgo bien.

Hmm...

Bue... Además, ¿a quién le importa esa estúpida foto?

La foto de la orla es muy importante.

Eh... Recordemos el caso de Bronson,

el caballo que habla.

Cuando se filtró su foto de la orla,

su carrera se fue a pique.

¿Quién? Exacto.

Si quieres tener una vida exitosa,

siempre debes quedar como un ganador.

Hmm, ya, vale. ¿De qué secta has sacado esa frase?

(Risa)

Ríe todo lo que quieras. Tengo cita con el dentista.

¡Tendré la sonrisa más brillante de todo el cole!

Zabo, ¿seguro que estás bien? ¿Quién va al dentista por gusto?

Nadie va al dentista,

a menos que sea de vida o muerte.

Las visitas regulares al dentista son la base

de una buena salud dental y la mejor manera

de evitar las caries. Ah, tranquila, Uma.

No hay ningún adulto ceca. Y ahora, hablando en serio,

¿vas a tomarte tantas molestias solo por una foto?

No es cualquier foto, es la foto.

Esperad y veréis, en un abrir y cerrar de ojos

tendré la sonrisa de un ganador.

(Tarareo)

Ah...

Déjanos ver la sonrisa del éxito.

Los dientes te han quedado tan blancos,

que cuando hablas, deslumbras a la gente, ¿verdad?

Por favor, di algo.

Nos estás matando con tanta intriga.

¿Qué ha pasado?

(Risa)

¡Ahora sí que te ves como un ganador de verdad!

(Risa)

¡No es gracioso!

Ah, ¿pero no te dabas cuenta

de que te estaban poniendo aparatos?

¿Cómo lo iba a saber?

Es la primera vez que me ponen ortodoncia.

Ay, no está tan mal. No se nota tanto.

Ya puedes despedirte de tu plan

de salir bien en la foto de la orla.

Me niego a pasar a la historia como el friki de los brackets.

Voy a quitarme estos aparatos antes de la foto.

¡Sea como sea!

(Quejidos)

(Gritos)

¡Venga, dale!

¡Auch!

(Risa)

(Música alegre)

Vaya, si es el Hombre de Hojalata de Oz.

¿Te has conseguido un corazón? Ja, muy gracioso.

¿Esta es la solución que has encontrado

para disimular los aparatos?

Ya, muy sutil.

Al menos así distrae la atención de los dientes torcidos.

Esta tragedia dental ¡no tiene solución!

(Música árabe por televisión)

Aunque...

¿Se te han caído los dientes de leche?

¿Tus muelas tienen caries?

¿Tu mascota ha perdido un colmillo?

¿No sabes qué hacer con la dentadura vieja

de la abuelita?

El Sultán de los Dientes tiene la solución.

El Sultán de los Dientes compra tus dientes en el acto.

No te dejes engañar y ve a lo seguro.

El Sultán de los Dientes te ofrece el mejor precio

por tus dientes.

El Sultán de los Dientes, número uno en Polinópolis

desde hace más de una década. Todos los dientes

son bienvenidos en el Sultán de los Dientes.

¡Es el destino!

Si alguien puede ayudarme, es el Sultán.

El Sultán de los Dientes es el líder

de compra venta de dientes. No puede fallar.

Oh, noble y grandioso Sultán de los Dientes.

¡Es el Sultán de los Dientes! ¡Llama ya!

Mirad cómo brilla.

Es oro puro. Ah...

Pobrecito.

Con los nuevos brackets no puede cerrar la boca del todo.

Hmm, no sé, Zabo, ¿estás seguro?

Este tipo de anuncios solo buscan promover la adquisición

de un producto o servicio de dudosa calidad,

intentando mejorar la imagen de una marca

disfrazando sus puntos débiles con técnicas distractivas.

Hmm, quizá lo mejor sea hacerle caso al dentista.

¿Zabo? ¡Zabo!

Ver cómo se aferra a cualquier esperanza

es enternecedor y patético a la vez.

Ah, me he forrado.

Y ahora solo debo esperar a que me crezcan los dientes.

Hmm, creo que eso solo sucede con los dientes de leche.

Oh...

Bienvenido al Sultán de los Dientes.

¿En qué puedo ayudarte?

Noble y grandioso Sultán de los Dientes.

Si lo que buscas es vender tus dientes de leche,

ofrecemos un plus del 15% por la dentadura completa.

Oh, no, no.

Estoy aquí porque quiero deshacerme de estos aparatos

antes de la foto de la orla.

Necesito una sonrisa de ganador, como la suya.

Hmm.

Echemos un vistazo.

Eh... Hmm... Vaya, vaya.

Ah... no puedo hacer nada por ti.

Ya me he metido antes en problemas

con la Asociación de Odontólogos de Polinópolis.

Tienen la idea ridícula de que necesito un diploma

para hacer su trabajo.

En fin, lo siento mucho, chaval...

¡No! ¡Por favor, tenga piedad!

No puedo ser recordado como el niño de los aparatos.

Necesito quitarme todo este metal de la cara.

Pagaré lo que sea.

Pero ayúdeme, por favor.

Vale, vale. Hmm, podría hacer una excepción, supongo.

Te ayudaré, pero solo si me pagas con dientes,

muchos dientes.

¡Sí! ¡Trato hecho!

No. No.

¡Mamá! ¿Dónde están

todos mis dientes de leche? ¡Los necesito!

Ay, ya sabes que se los ha llevado el ratoncito.

Se los has vendido al Sultán de los Dientes, ¿verdad?

Sí, será eso. Y también las de tus hermanas.

Con eso he pagado la nueva cocina.

Tengo que conseguir dientes, sea como sea.

(Música de tensión)

(Ronquidos)

(Alarma)

¿Qué? No, no, no, no. ¡Por favor, por favor!

¡Abra! La foto es mañana.

Por favor, su majestad, ¡no puedo esperar!

¿Hola? ¿Su majestad?

¿Hola?

Ah, aquí está. Perdón por la intromisión,

pero realmente no podía esperar. ¿Sultán?

Sultán, pero ¿qué hace? ¡Ah!

¿Quién anda ahí?

Lo siento, la puerta estaba abierta.

No puedo esperar más, la foto es mañana,

y necesito su ayuda.

¿Y cuántos dientes has conseguido?

Ese es el problema. Lo he intentado, pero...

Ah. ¿No me traes ni un solo diente?

No... ¿Por quién me tomas, chaval?

Yo no trabajo gratis.

Juro que lo he intentado,

pero nadie quiere perder sus dientes.

Dependo de su grandeza.

Se lo suplico, noble y grandioso Sultán.

Despierta, tontolaba. No todo lo que brilla es oro.

¿O acaso pensaste que era un Sultán de verdad?

(Risa)

(Tos)

¿Qué pasa? ¿Qué hago?

Vale, Zabo, piensa un momento.

(Quejidos)

(Tos)

Me has salvado la vida, chaval.

¿Eso significa que me va a ayudar?

¡Claro que no!

(Risa)

Oh...

Ay, por fin.

Eres el único a quien le faltaba hacerse la foto.

¿Y qué te ha hecho cambiar de opinión?

Todo esto me ha enseñado una valiosísima lección.

¿Qué? ¿Proyectar una imagen de triunfador

es perder el tiempo?

¿Porque no importa cómo te veas, sino tu interior?

No. Que no es oro todo lo que reluce.

Y que cualquier fotografía puede mejorarse

con un buen retoque digital.

Bienvenidos al Diario de la primera vez.

Esta semana a Zabo le han puesto aparatos.

Algo para lo que no estaba preparado.

Para un fanático de la imagen como Zabo,

unos brackets pueden ser el comienzo de una tragedia.

Sobre todo cuando se trata de su propio retrato

y quiere verse como un ganador.

Dicen que una imagen vale más que mil palabras,

y más para alguien como él,

que tiene unos estándares estéticos tan altos.

Pero ha tenido que aprender que las apariencias engañan.

Mi consejo: no vale la pena tanto esfuerzo por una foto.