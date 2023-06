(Campanilla)

(Aullido)

(Música electrónica)

¡Ah!

¡Ah!

El abuelo.

La primera vez que me cuida mi abuelo.

Vale, cariño mío. Listo para irme.

Todavía no entiendo qué hacéis todo el fin de semana

con tu grupo de mimos. Oh, pues, lo normal, supongo.

Lo mismo que cualquier otro grupo de amigos.

Hmm. Ahh.

¡Yujú!

(Risa)

¡Ah...!

(Flatulencia) (Risa)

Ups.

(Risa)

Solo un poco de diversión sana.

Vale. Pues, que te la pases muy bien.

(Teléfono timbra)

Oh, no.

Y ahora la canguro me acaba de cancelar.

No pasa nada, Abu. No te estreses. Ya soy mayor.

Puedo quedarme solo.

No lo tengo muy claro, cariño.

Sería irresponsable y desconsiderado de mi parte

dejarte aquí solo.

Qué va.

Si a mí me encanta que seas irresponsable

y desconsiderada conmigo.

Por favor, no canceles tu plan.

Nada de eso, solo necesitamos un poco de magia élfica

para solucionar este pequeño inconveniente.

Ah, aquí está.

Sí, sí.

El conjuro para invocar la sombra de la disciplina.

¡Oh, no! ¡La sombra de la disciplina!

¡Otra vez no!

¡Ah!

(Gruñidos)

(Ronquidos)

¡Auch!

(Gruñidos)

Ahh...

(Gruñidos)

(CONJURO ININTELIGIBLE)

(Claxon)

¡Ah, tus amigos mimos ya están aquí!

Vaya, el conjuro tarda un poco en materializarse.

No te preocupes, abuela. Es cuestión de minutos.

Me quedaría más tranquila si...

No hagas esperar a esta buena gente.

Y yo le doy recuerdos de tu parte

a la sombra de la disciplina.

(Claxon)

Vale, cariño. ¡Pórtate bien!

Pues, como siempre, abuela.

Como siempre. ¡Que te diviertas! ¡Ahh!

Gracias, pero ahora ya no vamos a necesitar tus servicios.

Ahh...

(Silbido)

No, no, no, no, no. Nada de disciplina para Milo

este fin de semana.

La caja fuerte.

¡Ah, ya!

Ah... Ya está.

(Silbido)

¿Ah?

(Grito)

Oh, ¿qué ha pasado?

Pues, que una vez desatado el conjuro,

la magia no puede ser contenida.

¿Abuelo?

Soy Cantadir, hijo de Aerosol y Tilenol.

Nieto de Gluten y Quínoa. Señor de los primeros nacidos.

Heraldo de los altos reyes.

Gran master de alquimia.

Valiente guerrero y reputado orfebre.

Pero sí, puedes llamarme abuelo.

¡Guau!

¡He escuchado historias increíbles sobre ti!

Pero mira el desastre que has hecho.

Ya...

Es que la magia no se me da nada bien.

Pero si eres un elfo.

Medio elfo. Esto no puede seguir así.

Por eso vamos a convertirte en un elfo ejemplar.

¿Ah?

Bienvenido a mi humilde morada.

Hmm. Pero, hijo mío, ¿cómo puedes vivir así?

El caos no es amigo de la magia.

Necesitas foco y orden

para poder invocar las fuerzas misteriosas.

Vale. Empezaremos con algo sencillo.

Un hechizo para limpiar un poco este basurero. Lee este conjuro.

Ah...

(CONJURO ININTELIGIBLE)

Siente cada palabra.

(CONJURO ININTELIGIBLE)

Deja fluir tu magia interior.

(CONJURO ININTELIGIBLE)

(Música de misterio)

¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo!

¡Oh, mira, abuelo! ¡Uno con espadas!

(CONJURO ININTELIGIBLE)

¡Milo, no!

Ah.

(Gritos)

¡Los hechizos no se pueden combinar!

¿Y cómo iba a saberlo yo?

Hmm. A ver, tienes la atención demasiado dispersa.

La magia puede ser peligrosa en tus manos.

(Flatulencia)

Te lo he dicho, abuelo. ¡Y basta de azúcar!

Vale, la magia no es lo tuyo.

Debemos encontrar otra tarea apropiada para un elfo,

donde puedas canalizar toda esa energía

fuera de control.

¡Vamos a hacerte un guerrero!

¡Ah, sí!

(Música épica)

(NARRADOR) Esta temporada nace un nuevo héroe.

La batalla es su vida.

La gloria su destino.

¡Ahh!

(NARRADOR) Milo, el elfo.

¡Gua! Sí...

Milo. ¡Milo! ¿Qué haces, hijo?

¡Estamos entrenando, concéntrate, por favor!

Lo siento, abuelo.

El objetivo de un elfo guerrero no es entrar en batalla,

sino evitar el conflicto. ¿Lo entiendes?

¡Claro! Técnicas disuasivas, como en el cole.

Exacto. Venga, vamos con algunos movimientos

donde uno de los tiradores engaña al otro para desarmarle.

¿Eh? Atácame.

Touché.

(Risas)

¿Qué pasa, Milo? ¿No puedes ganar ni contra un abuelo?

(Risa)

Perdona, pero estamos practicando

movimientos de advertencia

para que el contrincante abandone la confrontación.

¿Vale? Tú de eso sabes mucho, ¿no?

(Risas)

(Gruñidos)

No, Milo.

Un buen elfo guerrero evita la pelea a toda costa.

Y, además, no conviene enfadar a un hada.

Mucho menos a tres. Son peligrosas.

Eso es. Hazle caso a tu abuelo

y sigue jugando con espaditas, soquete.

(Risas)

(Gruñidos)

Tú lo has querido, pringado.

(Risas)

Oh...

Auch...

De acuerdo, tampoco sirves para la batalla.

Demasiado impulsivo. Te lo dije, abuelo.

Probaremos otro de los oficios élficos por excelencia.

La orfebrería. ¿Ah?

Es sabido que los elfos somos excepcionales

trabajando los metales.

Quizá sí que tienes este don.

Necesitaremos fuego y algo de metal para fundir.

Todo lo que tengo es de plástico.

Este artilugio es metálico. ¿Qué es?

No. ¡Mi figura articulada coleccionable

del pony sirena, no!

Pues, aún mejor.

Si es un amuleto valioso para ti,

su metal será más poderoso.

Pero...

Manos a la obra.

(Música de misterio)

Un anillo. Para gobernaros a todos.

(Risa malévola)

Tampoco te flipes tanto, hijo. ¿Eh?

El anillo está bien, pero es muy de novato.

Tienes razón, le falta algo.

Los maestros orfebres del pasado solían

decorar sus creaciones con motivos y letras élficas.

¡Eso! ¡Le falta una buena mano de pintura!

Bueno, no me refería a eso exactamente.

¡Que sí! ¡El color siempre alegra, abuelo!

Ohh... Ay.

Ohh...

¡Oh, no! ¡Es disolvente!

No son buenas noticias.

Total, soy un retrato al óleo

que ha cobrado vida gracias a la magia.

¡Ahh! Lo siento, no quería diluirte.

¿Qué hago? ¿Qué hago?

No voy a permitir que tu recuerdo se disuelva

para siempre.

Si la magia nos metió en esta, la magia tendrá que sacarnos,

¡cueste lo que cueste!

"Hechizo para tener un cabello sano y sedoso", no.

"Hechizo para repeler hadas". Hmm, otro día.

"Hechizo para ser puntual".

¡Ah, esto es justo lo que necesito para el cole!

Se acabaron los negativos por asistencia.

¡Ah! Vamos, concéntrate. ¡Aquí está!

"Hechizo para restaurar obras de arte".

Sentir cada palabra. Dejar fluir la magia interior.

No combinar hechizos. ¡Lo tengo!

(CONJURO ININTELIGIBLE)

(Música épica)

Hola, cariñito. Hola, abuela.

¿Qué tal por aquí?

¿Te has divertido con la sombra de la disciplina?

Eh... sí. Te manda saludos.

Oh, qué maja es.

Oh. Hmm, tu abuelo tiene una cara un poco rara,

¿no crees?

¿Por qué lo dices? Yo lo veo igual que siempre.

Hmm. Sí... A veces, la memoria juega malas pasadas.

(Risa)

Ya lo creo, abuela.

Ya lo creo.

(Risa)

Bienvenidos a la última edición

del Diario de la primera vez.

Este fin de semana Milo se ha quedado

con un canguro fantasma.

Y no, no ha sido la sombra de la disciplina.

Sabemos que los elfos son muy longevos.

O incluso inmortales. Por eso era extraño

que Milo nunca hubiera conocido a su abuelo.

Sin embargo, la magia se ha encargado de solucionarlo.

Y Milo ha intentado convertirse

en un elfo ejemplar. Y casi lo consigue.

Por suerte, todo ha terminado bien.

Aunque cuidado, Milo ha probado la magia

y planea volver a utilizarla.

¿Sálvese quien pueda?

Solo el tiempo lo dirá.