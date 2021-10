# ¡Juntos seremos más fuertes! # ¡Gormiti!

# ¡Unidos para siempre!

# Somos los héroes de Gorm. # ¡Gormiti!

# ¡Amigos en acción!

# ¡Listos para luchar!

# ¡Hay un mundo que salvar!

# ¡Somos los héroes de Gorm!

# ¡Amigos en acción!

# ¡Fuego y Hielo se unirán

# a Roca y Viento contra el mal!

# ¡Gormiti!

# ¡Somos los héroes de Gorm! #

"EL SANTUARIO"

(Música)

¡Chicos, mirad! Los cuatro fragmentos del magma.

Son superpoderosos.

Parece que su energía se multiplica cuando están juntos.

Exacto, la energía Alfa lo vuelve todo más poderoso,

incluso a sí misma. Oh, oh... No tiene buena pinta.

Igual deberías meterlo en un cubo de agua y descansar.

¡Sé lo que hago! (GRITA)

Ahora soy el héroe del magma. ¿Eh?

Tenemos que encontrar a un caballero Solark

y volver a salvar Gorm. Esa es mi misión y puedo hacerlo.

¿A qué estáis esperando? ¡Seguidme!

(Ruido)

(TODOS) ¿Eh? Eh, Riff...

(Pitidos)

Por allí, el guantelete indica por allí, así que por allí. ¡Vamos!

(TODOS) Mm...

(Música)

¿Qué le ha picado a Riff? O sea, sé que es del fuego, pero aun así...

Bueno, puede que cuatro fragmentos del magma

sean demasiado para alguien.

Espero que encontremos a un caballero Solark pronto.

(Pitidos)

Deprisa, perezosos. Mirad qué he encontrado.

(Música épica)

¡Hala! ¿Qué es eso?

¿Y qué tiene ahí arriba?

Sol dijo que los Solark se encargaban del equilibrio.

(RESOPLA)

(Música tensión)

Me da igual, ahora lo importante es que entremos ahí.

¿Hay alguien en casa?

¡Abrid! ¡Dejadnos entrar, ya!

(Interferencias)

¿Eh? ¡Riff, no!

(GRITA)

¡Estúpido peñasco! Voy a... Riff, tranquilo. Mira.

(LOS TRES) ¡Oh! Destellitos Alfa.

¿Cómo lo estás haciendo? Pues no tengo ni idea.

Tenemos que alejarte de aquí. Esperad, está pasando algo.

(Interferencias fuertes)

¿Eh?

(GRITAN)

(GRITAN)

¡Hala! ¿Qué slogur ha sido eso?

Parece que Ao-ki nos ha metido dentro.

No lo entiendo. Se ha ido toda la energía Alfa.

Y mi guantelete ha dejado de funcionar.

Y el mío. Ya somos tres.

Pues yo aún tengo los poderes del magma.

(Ruido fuerte)

¿Eh?

¡Uh! ¿Qué está pasando?

Riff, ¿qué has hecho? (TITUBEA)

(Música tensión)

(GRITAN)

Chicos, esto es... ¡Esto es un caballero Solark!

¡Uf! Ya me estaba preocupando. ¡Silencio!

¿Quiénes sois? ¿Por qué estáis aquí?

Oh, estoy preocupado.

¿Quién te crees que eres hablándonos a mis amigos y a mí así?

Yo soy Palladium, Campeón Solark, caballero del orden y el equilibrio.

Tú y tus amigos ladrones habéis robado fragmentos

del Corazón del Titán. Entregadlos ahora mismo.

No somos ladrones, somos héroes de Gorm

y me he esforzado mucho en esta isla de locos

para encontrar todos los fragmentos de tu loco corazón.

¿Eh?

Mira a tu alrededor, héroe de Gorm.

Es obvio que no estás dotado para cargar con tanto poder.

Dame los fragmentos del magma ahora mismo.

-Riff, quizá deberías dárselos. Crees que puedes intimidarme, ¿eh?

Veamos si le dices lo mismo a alguien de su tamaño.

Va a invocar a un Señor él solo.

No puede hacerlo, tenemos que concentrarnos todos.

Él no necesita a nadie, mira cuánto poder tiene

con los cuatro fragmentos del magma. Demasiado poder.

Gormiti, poderes de los elementos. ¡Impulso del Magma!

(Música acción)

Ven a mí, Keryon.

Keryon, el magma lo domina todo.

¿Eh? Héroe, ¿qué es este lugar?

-Señor Gormiti, mantente al margen, te lo ordeno.

-¡A cubierto!

Keryon. (GRITA)

(GRITAN)

¿Qué está pasando?

Creía que los Solarks eran los buenos.

(SE ESFUERZAN)

Retírate. (GRITA)

-Héroes, cuidado. (GRITA)

¡Magmablast!

Riff, esto no está bien. Hemos venido a pedir ayuda,

no a pelearnos. ¿No lo ves? Nos está atacando él.

Tenemos que detenerle. ¿Eh?

Señor, dile a tu héroe que entregue los fragmentos

antes de que el santuario se derrumbe.

-Riff. ¿Entregarlos? Tendrás que obligarme.

No me dejas opción. (GRITA)

-¡No! ¡Magmablast!

(GRITA)

Todo esto se va a venir abajo. ¿Dónde está la salida de emergencia?

Quiero salir de aquí.

Riff, no puedes controlar toda esta energía de magma.

Debes entregarle a Palladium los fragmentos.

No, jamás.

Yo controlo las fuerzas elementales del magma.

Riff, no. (GRITA)

¿Eh?

¿Keryon? Keryon, lo siento.

Riff, el poder de los fragmentos está magnificando tu rabia.

Pero, en el fondo, la rabia procede del miedo.

Controla tu ira. Controla tu miedo.

-Bueno, héroe, ¿me darás ahora los fragmentos del magma?

¡Riff, no!

Ah... Tienes razón. Tenía miedo.

Los poderes del magma eran demasiado para mí.

Sol nos envió a reunir los fragmentos y traértelos.

Esa era mi misión. Siento no haber estado a la altura.

El poder del Corazón del Titán es peligroso

para cualquiera que lo sostenga. Pero veo grandeza en ti.

Ahora, yo debo unir los cuatro fragmentos.

(SE ESFUERZA)

(TODOS) Oh...

Yo contendré el poder de los fragmentos

para que podáis llevarlos de vuelta al gran templo.

Encontrad el resto de fragmentos, héroes, pero vigilad con sus poderes.

(Música épica)

No. Se ha ido. Tengo demasiadas preguntas.

¿Señorito Palladium? ¿Hola?

Chicos, lo siento mucho.

Lo entendemos. Los fragmentos del Corazón

te estaban volviendo loco.

Una vez liberados, algunos poderes son casi imposibles de controlar.

Recordadlo, héroes.

Tiene razón, todos tenemos límites. Incluso los más grandes.

Lo habéis oído, ¿verdad? Palladium ha dicho que soy grande.

Técnicamente, ha dicho que ha visto grandeza.

¿A qué esperáis?

Seguidme. Soy Riff, el héroe más grande.

(TODOS) ¡Riff! -Ten cuidado con eso.