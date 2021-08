# ¡Juntos seremos más fuertes! # ¡Gormiti!

# ¡Unidos para siempre!

# Somos los héroes de Gorm. # ¡Gormiti!

# ¡Amigos en acción!

# ¡Listos para luchar!

# ¡Hay un mundo que salvar!

# ¡Somos los héroes de Gorm!

# ¡Fuego y Hielo se unirán

# a Roca y Viento contra el mal!

# ¡Gormiti!

# ¡Somos los héroes de Gorm! #

"AMIGOS Y ENEMIGOS"

(Música suspense)

¿Eh?

-"¡Sol! ¡Gorm está en peligro! ¡Déjame entrar!".

-Eklos, señor de los Eklypsions, yo, Sol, señor de los Solarks,

guardián del Corazón,

te concedo ahora el acceso al Templo del Equilibrio Eterno.

-Sí, sí, sí. Basta de formalidades. Tu equilibrio ha sido alterado.

Necesito el Corazón del Titán. Ahora.

-El Corazón se queda en el templo, Eklos.

Hicimos un trato hace eones

para encerrar la mayor fuerza de Gorm eternamente.

-No, no, no, no, no. El trato fue que podríamos liberar su poder

si los dos estábamos de acuerdo... Y ahora ese momento ha llegado.

Las fuerzas oscuras han alterado las Tierras Elementales de Gorm.

-Mm... ¿Fuerzas oscuras? Yo solo veo equilibrio y orden.

-Eso es porque llevas aquí encerrado demasiado tiempo.

-Quizá tengas razón. -Todo es caótico ahí fuera.

Los Darkans luchan contra los Gormiti,

las Tierras están patas arriba

y cuatro gormians se las dan de héroes

no haciendo más que estupideces.

(Música suspense)

"Lord Voidus estuvo atrapado durante miles de años en Darkor

hasta que vio la oportunidad de atravesar las dimensiones.

Envió a los Darkans a robar el Gran Sello de Gorm, la Elestar,

para poder gobernar Gorm él mismo.

Los fragmentos de la Elestar se esparcieron por todo Gorm".

-"Entiendo, pero esos cuatro héroes eligieron aceptar su destino.

Son cuatro gormians valientes". -"¡Ja! Pura fachada".

-"Ao-ki, la guardiana de la torre,

les dio los Brazaletes de los Elementos

y aprendieron a invocar

a los poderosos guerreros de Gorm: los Gormiti".

¡Energía del Fuego!

¡Poder del Hielo!

¡Fuerza de la Roca!

¡Poder del Viento!

"Juntos emprendieron la búsqueda de los fragmentos

para reconstruir la Elestar y convertirse en verdaderos héroes.

Su viaje les llevó a conocer todo nuestro mundo.

Cruzaron los áridos paisajes de la tierra de la Roca.

Desafiaron a los gélidos páramos del Hielo.

Resolvieron los misterios de la tierra del Viento.

Y se enfrentaron al calor volcánico y al temperamento ardiente

de la tierra del Fuego.

Invocaron a los caballeros Gormiti

para luchar contra los cuatro Darkans de Voidus.

La brutal fuerza de Gredd.

La magia oscura de Xathor, el hechicero.

La locura destructiva de Kratus.

Y los devastadores poderes de Cryptus.

¿Lo ves, Eklos?

Hasta las hiperbestias se unieron a la batalla.

Y aprendieron a invocar a los Gormiti más poderosos de todos,

los señores Gormiti.

Impresionantes".

-¡Hyperboray!

-"Esos gormians van camino de convertirse en héroes muy poderosos".

-"Héroes..., claro.

La mayoría del tiempo se comportan como bufones".

-"Bueno, la verdad es que nunca dejan de divertirse,

aunque se enfrenten a una situación de vida o muerte.

Pero siempre han estado aprendiendo unos de otros

y de los nuevos amigos que han hecho por el camino.

Y lograron reunir todos los fragmentos de la Elestar".

-"Pero fue una pérdida de tiempo. Después de todas esas misiones

le entregaron la Elestar a los Darkans".

-"Bueno... Los Darkans habían capturado a su amiga.

Los héroes tuvieron que tomar una decisión imposible:

salvarla o entregar la Elestar".

-"Y eligieron mal.

Abrieron el portal para que Voidus pudiera entrar en Gorm".

-"Cierto. Pero aprovecharon los poderes

de todos los Castillos Elementales de Gorm

y los usaron para invocar a los cuatro señores Gormiti.

Voidus intentó utilizar el poder de la Elestar contra Gorm...

Pero los héroes utilizaron una fuerza que no sabían que tenían.

Voidus vio sus planes frustrados y la Elestar volvió a brillar.

Trabajaron en equipo, derrotaron a Voidus y salvaron Gorm".

(TODOS) ¡Bien! ¡Toma ya!

-Esos gormians a los que llamas bufones

derrotaron a oponentes mucho más fuertes que ellos.

-¡Ja! ¿Derrotarlos? Solamente los retrasaron.

Voidus tenía un plan de reserva desde el principio.

-Hay personas que no saben cuándo rendirse.

-Oh, eso te vendría muy bien... ¿Verdad?

Que todo el mundo se rindiera...

Uh, mejor hacer lo que el gran y brillante Lord Solark dice.

Mejor que hacer algo divertido. (OFENDIDO) -¿Perdona?

-Voidus había saboreado el poder y quería mucho más.

"Mientras los héroes celebraban su victoria,

Voidus utilizaba su poder

para infectar la recién reconstruida Elestar.

La uso para alzar los artefactos Meka de Gorm

y robar toda la Energía Elemental que necesitaba".

-"Pero su plan no pasó desapercibido.

Los héroes recibieron un aviso del señor Meka, Electryon".

-"Sí... Otro bonachón resplandeciente...

¿A quién me recordará?".

-"El señor Meka les dio a los héroes los ultrabrazaletes

y con ellos se embarcaron en otra aventura.

Tenían que buscar las guías

que les llevarían hasta los ancestrales caballeros Meka,

los únicos seres capaces de desactivar los artefactos Meka.

La aventura de encontrar las guías

hizo que se enfrentaran a nuevos peligros.

Para activar las guías tenían que superar

sus sistemas de defensa elementales.

Cada uno de los héroes tuvo que superar una prueba final

para probar que merecían a los caballeros Meka.

El héroe de la Roca, Trek,

tuvo que salir de su zona de confort para vencer a Motak.

Riff tuvo que tragarse su orgullo de Fuego contra Nukleor.

Eron tuvo que llevar su locura del Viento a un nivel superior

para sacer lo mejor de Cosmyr.

E Ikor, el héroe del Hielo,

tuvo que superar su sentido del ridículo

para ganarse a Kyonos.

Viajaron hasta los artefactos Meka y, con sus nuevos aliados,

lucharon contra los Darkans que los custodiaban

y así lograron desactivar los artefactos

y acabar con las fuerzas de Voidus en Gorm".

-"Sí, sí, sí... Pero Voidus iba tres pasos por delante de ellos.

Mientras estaban entretenidos luchando

se aseguró de que la infección de la Elestar

se propagara a Ao-ki, la guardiana. Inteligente, ¿verdad?

O sea, de una manera despreciablemente malvada".

-"Por supuesto. Un señor oscuro con tácticas retorcidas.

Voidus se hizo con el control de Ao-ki

convirtiendo su luz en oscuridad

y así levantó su fortaleza Darkan en Gorm...

y trajo de vuelta a sus cuatro Darkans más fuertes que nunca,

incluso más que los señores Gormiti.

Pero entonces los héroes invocaron a los caballeros Meka

para que lucharan contra Voidus.

-"Ya, pero llegamos al mejor giro de todos.

Ao-ki, la dulce amiguita de los héroes,

apareció convertida en sirviente de la oscuridad...

¡y pam!

Utilizó sus poderes para fusionar a los Darkans con su señor.

Con sus nuevos poderes y un poco de ayuda de la nueva y cruel Ao-ki,

Voidus era lo bastante fuerte para destruir la torre Meka

y traer la oscuridad sobre Gorm. ¿Lo ves?

Así que...

déjame sacar el Corazón del Titán del Templo Eterno

y yo restauraré el equilibrio". -"Muy bien. Si debe hacerse...".

-"Oh, sí... Claro... Por supuesto que debe hacerse".

-"¡Espera! Así no es como acabó. La historia continúa.

Los héroes fusionaron a los caballeros Meka

para invocar al señor Meka Electryon. Eso igualó el combate.

Verás, los héroes se dieron cuenta de que eran más que un equipo,

¡eran una familia! Y juntos trajeron de vuelta a Ao-ki de la oscuridad.

Utilizando todo lo que habían aprendido,

los héroes consiguieron ultraconcentrarse juntos

y los señores Gormiti crearon una nueva Elestar

para defender la torre y acabar con Voidus".

(TODOS) ¡Sí!

-Volvieron a salvar Gorm de nuevo. -¡Ja!

(RÍE SARCÁSTICO)

Maravilloso... Y todos vivieron felices eternamente.

Se preservó el equilibrio y el orden y se hincharon a leche y slogur.

De vuelta a un limpio, ordenado y aburrido Gorm,

contigo al mando, tomando las decisiones,

manteniendo a todo el mundo bajo tu orden...

-Yo no estoy aquí para decirte qué hacer.

Trabajamos unidos para mantener el equilibrio.

-Pero el equilibrio no se restauró de verdad, ¿no es así?

Los Darkans fueron destruidos. Eso no es el equilibrio...

Solo eres tú saliéndote con la tuya, como siempre...

-Eklos, tenemos un acuerdo. -Teníamos un acuerdo.

Ya va tocando un cambio.

Es la hora de algo nuevo, emocionante...

Esperaba que fueras ingenuo y me dieras el Corazón por las buenas.

-No hagas nada insensato.

El Corazón está protegido por nuestros dos poderes.

Ninguno de los dos puede hacerlo suyo.

(RÍE MALVADO) Eso es lo que tú te crees...

-¿Eh?

-Pero mientras has estado aquí observando esta bonita piedra

uno de los dos ha estado trabajando muy duro, fortaleciendo su energía.

-¡Protegeré el Corazón cueste lo que cueste!

¡No dejaré que liberes tu caos sobre Gorm!

(Música tensión)